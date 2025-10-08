İfade veren ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na getirildi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Altın, 4 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı
Türkiye sağanak altında
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ana sayfaHaberler Dünya

MİT Başkanı Kalın, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin 3'üncü turuna katıldı

Mısır medyası, Gazze'de ateşkes amacıyla Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin 3'üncü turunun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılımıyla başladığını aktardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 15:58, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 16:01
MİT Başkanı Kalın, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin 3'üncü turuna katıldı

ABD'nin sunduğu Gazze planının hayata geçirilmesine yönelik Mısır'da İsrail ile Hamas arasında başlatılan dolaylı müzakereler, 3'üncü günde devam ediyor.

Mısır'ın devlet yayın kuruluşu Al-Qahera News, Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El-Şeyh'te gerçekleştirilen müzakerelerin 3'üncü turunun başladığını aktardı.

Habere göre müzakerelere Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, İsrail heyeti, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner katılıyor.

Habere göre görüşmelerde esirler, Gazze'ye yönelik saldırıların tekrarlanmaması taahhüdü, İsrail'in Gazze'den çekilme şartları ve Gazze Şeridi'ne yardım girişi konuları ele alınacak.

