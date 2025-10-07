Karahan'dan kararlılık mesajı: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sumud aktivisti 14 Türk vatandaşı Amman'dan İstanbul'a geliyor

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk vatandaşı aktivist Ürdün'ün başkenti Amman'dan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 16:52, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 17:03
Yazdır
Sumud aktivisti 14 Türk vatandaşı Amman'dan İstanbul'a geliyor

İsrail'in saldırısı sonrası alıkoyduğu 14 Türk aktivist, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nin rehberliğinde Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

Buradaki pasaport kontrollerinin ardından 14 aktivist, Türkiye'ye dönmek için İstanbul seferini yapan THY uçağına geçti.

Aktivistler, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu başta olmak üzere Büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

THY uçağı 14 Türk aktivistin de uçağa geçmesiyle Amman'dan ayrılarak İstanbul'a doğru seferine başladı.

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 131 aktvist bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçiş yapmıştı.

Ürdün'e geçiş yapan aktivistler arasında 14 Türk vatandaşı da bulunuyordu.

- Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

