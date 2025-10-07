ALES 2025/3 Başvuruları Başladı
2025-ALES/3 sınavına başvurular 7-14 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Sınava dair tüm ayrıntılar başvuru kılavuzunda yer alıyor.
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvurularını, 7 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2025-ALES/3 Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri önemle tavsiye edilmektedir. Başvuru ve sınav süreciyle ilgili tüm detaylara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Başvuru ve Bilgilendirme Bağlantıları
- Başvuru Kılavuzu
- Aday Başvuru Formu
- Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Engelli Başvuru Kullanıcı Kılavuzu
- Başvuru Merkezleri Listesi
Sınava Katılım İçin Önemli Notlar
Adayların, başvuru işlemlerini eksiksiz ve zamanında tamamlamaları gerekmektedir.