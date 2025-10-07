ALES 2025/3 Başvuruları Başladı

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvurularını, 7 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2025-ALES/3 Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri önemle tavsiye edilmektedir. Başvuru ve sınav süreciyle ilgili tüm detaylara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Başvuru ve Bilgilendirme Bağlantıları

Sınava Katılım İçin Önemli Notlar

Adayların, başvuru işlemlerini eksiksiz ve zamanında tamamlamaları gerekmektedir.