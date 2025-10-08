Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 zanlı yakalandı

Ekiplerin, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda ayrıca, örgütle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan 6 "yabancı terörist savaşçı" şüpheli hakkında Türkiye açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgütün sözde göç ve lojistik komitesi unsuru ve bu kişiyle bağlantılı 4 şüpheli tespit edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net