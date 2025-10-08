Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 zanlı yakalandı
İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgütün sözde göç ve lojistik komitesi unsuru ve bu kişiyle bağlantılı 4 şüpheli tespit edildi.
Çalışmalarda ayrıca, örgütle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan 6 "yabancı terörist savaşçı" şüpheli hakkında Türkiye açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Ekiplerin, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.