İşlemleri tamamlanan ünlü isimler Jandarmadan ayrıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
Yeşilay araştırdı: Dizi ve filmlerde alkol ve tütüne ne kadar yer veriliyor?
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 10.756,27 puandan tamamladı.

08 Ekim 2025 18:56
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 136,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 7,81 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 3,10 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de federal hükümetin kapalı olması yatırımcıların odağındaki yerini korumayı sürdürürken, BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) ekim ayı meclis toplantısına katıldı, toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişlerinin, Almanya'da dış ticaret dengesinin ve ABD'de ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

