MEB'den özel okullara servis ücretleri tespiti ve ilan uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 29.09.2025 tarih ve 142379667 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 53'üncü maddesinin beşinci fıkrasında;

"Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar; servis hizmeti karşılığında alacakları ücreti ise ilgili mevzuatına göre servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tespit ederler.

Ücret ilanını ilk kez yapacak okullar hariç olmak üzere faaliyetlerine devam eden okulların kademe başlangıçları ile ara sınıflarının bu fıkrada sayılan yemek ve kahvaltı ile servis ücreti dışındaki hizmetlerinin ücretleri belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret; okulda devam eden öğrencilerin hizmet ücretleri belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE)/2] oranından fazla artış yapılamaz. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden talep eden veliler faydalanır."

Hükmü ile aynı Yönetmeliğin 54'üncü maddesinin birinci fıkrasının faydalanır (a) bendinde "Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl Türk Lirası olarak tespit edilir. Motorlu taşıt sürücü kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının öğrenim ücreti ocak ayı sonuna kadar, diğer kurumların öğrenim ücreti ile Kanunun 12 nci maddesine göre eğitim öğretim desteği alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tebliğde belirlenen alanlar dışındaki öğrenim ücreti ve diğer ücretler ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir.

Ancak Kanunun 12 nci maddesine göre eğitim öğretim desteği alan mesleki ve teknik Anadolu liseleri destek kapsamındaki alanlarının, Bakanlıkça ödenecek ücretleri ilan edildikten sonra 15 gün içinde ücretlerini günceller. Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek indirimler belirtilir. Yapılacak indirim oranı ilan edilen öğrenim ücretinin %50'sinden fazla olamaz.

Ancak aynı kurucuya ait kurumlarda görev yapan personel çocuklarına % 50'den fazla indirim uygulanabilir. Ayrıca yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretler ayrı ayrı belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar, servis hizmeti karşılığında alınacak ücret ise ilgili mevzuatına göre servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümler kapsamında okulların servis hizmeti karşılığında alacakları ücretler tespit ve ilan edilmektedir.

Ancak Bakanlığımızca yapılan incelemeler sonucunda;

1-Bazı okulların öğrencilere servis hizmeti sunmak üzere bir veya birden fazla firma ile ticari olarak (bağış vb. ödemeler de dahil olmak üzere) anlaştıkları ve bu hizmeti ticari olarak anlaştıkları firmalara gördürdükleri;

2-Bazı okulların ortakları arasında kurucusunun da bulunduğu bir firma ile ticari bir anlaşma bulunmadan bu hizmeti gördürdükleri;

3-Bazı okulların servis hizmetini doğrudan sağladıkları;

4-Bazı okulların ise servis hizmetini herhangi bir firma ile ticari olarak bir anlaşması bulunmadan sundukları (doğrudan veliler tarafından belirlenen firmalar aracılığıyla servis hizmetinin sağlandığı) anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda farklı durumlar için ücret ilanlarının nasıl yapılacağı konusunda çeşitli tereddütler yaşandığı anlaşıldığından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

1- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan özel okullardan doğrudan veliler tarafından belirlenen firmalar aracılığıyla servis hizmetinin sağlanması başka bir deyişle servis hizmetini herhangi bir firma ile ticari olarak bir anlaşması bulunmadan sunanların ücret tespit ve ilanı yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

2- Ancak servis hizmetini doğrudan sağlayanlar ile servis hizmeti sunmak üzere bir veya birden fazla firma ile ticari olarak anlaşması bulunanların ya da servis hizmetini ticari bir anlaşma bulunmasa dahi ortakları arasında kurucusunun da yer aldığı firmalara gördürenlerin yukarıda yer alan hükümler kapsamında servis ücretlerini tespit ve ilan etmeleri gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR