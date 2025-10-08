Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Herhangi bir sendikanın sendika özgürlüğünü kullanmasına biz zaten engel olmayız. Sendika hürriyetlerinizi kullanabilirsiniz ama siz kendi hürriyetinizi kullanırken 18 milyon öğrencinin eğitim öğretim alma hakkını eğer elinden alıyorsanız bu özgürlük tanımı değildir artık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
08 Ekim 2025 22:42
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Ankara Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "İl Hukuk Hizmetleri Birim Yetkilileri Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlendi.

Seminere, Tekin'in yanı sıra MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ve MEB personeli katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Tekin, bakanlığın büyük bir yapı olduğunu belirterek, toplamda yaklaşık 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen ve 18 milyon öğrencinin olduğunu anımsattı.

Tekin, seminerin temeldeki başlangıç noktalarından birinin yapılan işleri doğru anlatabilmek olduğuna işaret ederek, "Eğer bunu yapmazsak, böyle bir noktadan başlamazsak bu kadar devasa bir iş yükünü bu kadar devasa bir toplumsal hizmet alanını doğru, dürüst yürütemeyiz, yönetemeyiz. Bunu yönetebilmenin birinci koşulu bu konuda yetkisi olan kişilerin yetkinlik alanı ile ilgili neler yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini, bir uyum içerisinde görmek." diye konuştu.

Bakanlık Merkez Teşkilatının kendi içinde birliktelik sağlaması gerektiğini ifade eden Tekin, bu konuda birimler arasında uyumu temin edecek adımlar attıklarını söyledi.

Bu uyumu farklı bölgelerde çalışan öğretmenlerin de fark edebilmesi açısından "Öğretmenler Odası" etkinliklerini hayata geçirdiklerini aktaran Tekin, bu kapsamda birlikte çalışma kültürü ve beraber aynı hedefe yönelik çalışma kültürü oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Yusuf Tekin, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptığı seminerin de bu çalışmalarının bir parçası olduğunu dile getirerek, "Eğer bunu temin edemezsek çok zor olan yükümüzü daha da zorlaştırmış oluruz. Yapmamız gereken onca işe ilave işlerimizi zorlaştırıcı bir sürü aktörü devreye sokmuş oluruz ve bu da bizim işlerimizdeki bereketi, başarıyı azaltır." ifadesini kullandı.

- "Temel hak hürriyetler ve adalet ilkesinin tesis edilmesi ile ilgili çok ince bir denge var"

Kendilerine emanet edilen çocukların hak ve hürriyetlerinin korunmasının, sağlıklı ortamlarında eğitim alma hakkının temin edilmesinin olmazsa olmaz bir koşul olduğunu vurgulayan Tekin, "Bununla ilgili bu hakkın sağlıklı kullanılmasını engelleyecek adımlara da karşıyız. Sendikal faaliyet bir özgürlük alanı. Bu hem anayasamız, hem de ilgili kanunlarımızla güvence altındadır. Biz de bakanlık olarak sendikal örgütlenme ve sendikal faaliyetle ilgili aktörlere kolaylık sağlamayı bir ödev olarak üstümüze alıyoruz." sözlerini sarf etti.

Sendikal özgürlükler kullanılırken öğrencilerin eğitim öğretim alma hakkının ellerinden alınmasının özgürlük olmadığını, bir başka insanın temel hak ve hürriyetinin elinden alınması demek olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Herhangi bir sendikanın sendika özgürlüğünü kullanmasına biz zaten engel olmayız. Sendika hürriyetlerinizi kullanabilirsiniz ama siz kendi hürriyetinizi kullanırken 18 milyon öğrencinin eğitim öğretim alma hakkını eğer elinden alıyorsanız bu özgürlük tanımı değildir artık. Dolayısıyla, bu temel hak hürriyetler ve adalet ilkesinin tesis edilmesi ile ilgili çok ince bir denge var.

Geçtiğimiz yıl yine bir sendika korsan bir biçimde okullarda LGBT dersleri anlatacaklarını... Şimdi bu dünyanın hiçbir tarafında görülmüş bir olay değil. Bir bakanlık var, Bakanlığın onayladığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı var, onların onayladığı bir müfredat var. Bir sendika çıkıp diyor ki ben gidip okullara bu dersi anlatacağım. Bu hangi hak ve hürriyetle açıklanabilir."

Tekin, Bakanlık olarak adil davranacak, dengeyi oluşturabilecek politikayı hayata geçirmek istediklerini bildirdi.

