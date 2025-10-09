Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı

Geçtiğimiz günlerde Simav'da meydana gelen deprem milyonlarca vatandaşta tedirginlik yaratırken, deprem uzmanlarından peş peşe önemli uyarılar gelmeye devam ediyor.

5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya'nın Simav ilçesinde bu gece yarısı 4,9'luk bir deprem daha meydana gelirken, bölgeye ilişkin deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan önemli uyarılar geldi.

Üşümezsoy: Simav'daki ana fay henüz kırılmadı

Üşümezsoy, 5,4'lük depremde Simav'daki ana fayın kırılmadığını, depremin ikincil kırıklardan meydana belirtirken, bölgede 6,5 büyüklüğünde bir deprem riskinin devam ettiğine dikkat çekti.

Uzman isim, fay hattının enerjisini tamamen boşaltmadığını belirtirken, "Eğer ana fayda kırık meydana gelirse 6,5 büyüklüğünde deprem yaratma ihtimali var." şeklinde konuştu.

Şener Üşüzmesoy: Simav ve Emet ilçelerinde yıkıcı deprem riski devam ediyor

Kütahya'nın Simav ve Emet ilçelerinde yıkıcı deprem riskinin devam ettiğini aktaran Üşümezsoy, bölgede 7 büyüklüğünde bir depremin olacağına ilişkin iddiaları ise 'gerçek dışı' olarak değerlendirdi. Üşümezsoy, mevcut fay hattının en fazla 6,5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.