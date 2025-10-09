İsrail'in alıkoyduğu üç vekil Azerbaycan üzerinden geliyor
İsrail'in alıkoyduğu üç vekil Azerbaycan üzerinden geliyor
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Sponsorlu İçerik
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı

28 Eylül'de Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölge bu gece yarısı 4,9 ile yeniden sallandı. Deprem yorumları ile sık sık gündem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav'da ana fayın kırılmadığını belirterek 6,5 büyüklüğünde deprem riskinin devam ettiğini belirtti. Uzman isim, iki ilçe için deprem uyarısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 16:36, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 16:38
Yazdır
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı

Geçtiğimiz günlerde Simav'da meydana gelen deprem milyonlarca vatandaşta tedirginlik yaratırken, deprem uzmanlarından peş peşe önemli uyarılar gelmeye devam ediyor.

5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya'nın Simav ilçesinde bu gece yarısı 4,9'luk bir deprem daha meydana gelirken, bölgeye ilişkin deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan önemli uyarılar geldi.

Üşümezsoy: Simav'daki ana fay henüz kırılmadı

Üşümezsoy, 5,4'lük depremde Simav'daki ana fayın kırılmadığını, depremin ikincil kırıklardan meydana belirtirken, bölgede 6,5 büyüklüğünde bir deprem riskinin devam ettiğine dikkat çekti.

Uzman isim, fay hattının enerjisini tamamen boşaltmadığını belirtirken, "Eğer ana fayda kırık meydana gelirse 6,5 büyüklüğünde deprem yaratma ihtimali var." şeklinde konuştu.

Şener Üşüzmesoy: Simav ve Emet ilçelerinde yıkıcı deprem riski devam ediyor

Kütahya'nın Simav ve Emet ilçelerinde yıkıcı deprem riskinin devam ettiğini aktaran Üşümezsoy, bölgede 7 büyüklüğünde bir depremin olacağına ilişkin iddiaları ise 'gerçek dışı' olarak değerlendirdi. Üşümezsoy, mevcut fay hattının en fazla 6,5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber