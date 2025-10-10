Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: 2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de 38 projenin açılışı ve 2 projenin temel atma törenine katıldı. Konuşmasında önemli mesajlar verdi.

10 Ekim 2025
Erdoğan: 2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Valilik Tören Alanı'nda düzenlenen Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada, 38 projenin toplu açılışı ve 2 projenin temel atma töreni gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, bu eserleri Rizeli hemşerilerine sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Rize'de yaşanan afet sonrası hızlıca harekete geçtiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, 24 yıldır aynı aşkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

"Dünya, zaman değişir bizim size olan sevdamız değişmez" diyen Erdoğan, yurt dışında da yoğun bir diplomatik atak içinde olduklarını ve ülkeyi önemli zirvelerde temsil ettiklerini belirtti. Medeni ülkelerin sessiz kaldığı trajedileri gündeme taşıdıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, gittikleri her yerde ezilenlerin sesi olduklarını dile getirdi.

Dün Mısır'dan gelen sevindirici haberle ilgili olarak, Hamas ile İsrail arasında anlaşma sağlandığını ve 2 yıl sonra yüzlerin güldüğünü belirten Erdoğan, Gazzeli kardeşlerin şükür secdesine kapanmasının kendilerini çok duygulandırdığını söyledi. Gazze'nin yeniden nefes alacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Toplu Açılış Töreninde Öne Çıkanlar

  • 38 projenin toplu açılışı ve 2 projenin temel atma töreni gerçekleştirildi.
  • Rize'de yaşanan afet sonrası hızlıca seferber olundu.
  • 24 yıldır aynı aşkla hizmet etmeye devam edildiği vurgulandı.
  • Yurt dışında önemli diplomatik temaslar sürdürüldü.
  • Hamas ile İsrail arasında anlaşma sağlanması büyük sevinçle karşılandı.

CHP LİDERİ ÖZEL'E: YOLUNU VE YOLDAŞLARINI DEĞİŞTİRMELİ

İtibar suikastlarını devam ettirdiler. CHP'nin ABD ziyareti öncesi ve sonrası söylediği hezeyanları siz de işittiniz. Günlerce bizim Amerika'da Gazze'yi konuşmadığımızı söyledi. Sonuçta ne odlu? Bize attığı çamurlar döndüdolaştı kendisini vurdu. Dünkü anlaşma hakikatı gösterdi. Herkes Türkiye'nin çabalarını takdir etti, kabul etti. Şimdi ben buradan soruyorum: Hadi bizi bir tarafa bıraktın, CHP Başkanı'nın hükümete özrü yok mu. Gece gündüz çalışan devlet görevlilerimize özür borcu yok mu.

Sayın Özel, zincirlerini kıramadığı için böyle vahim hatalar yapıyor. Açık söylüyorum: Rakibimiz de olsa böyle bir duruma düşmesini istemeyiz.

Yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar daha çok mahcup olur. Özel'e her kulağına fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini Rize'den bir kez daha hatırlatıyorum.

