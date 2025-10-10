ÖSYM, hafta sonu 4 sınav yapacak

MEB, Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı Düzenleyecek
MEB, Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı Düzenleyecek
Erdoğan: 2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü
Erdoğan: 2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü
Bakan Yerlikaya 'Son 21 gün' diyerek uyardı!
Bakan Yerlikaya 'Son 21 gün' diyerek uyardı!
Sakarya'da kaza: 2 jandarma personeli şehit oldu
Sakarya'da kaza: 2 jandarma personeli şehit oldu
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Ana sayfaHaberler Eğitim

ÖSYM, hafta sonu 4 sınav yapacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11-12 Ekim'de 4 sınavın yapılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 12:38, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 12:39
Yazdır
ÖSYM, hafta sonu 4 sınav yapacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yarın Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025- STS Eczacılık), pazar günü ise Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) yapılacak.

EUS ve STS Eczacılık sınavları, ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanacak. 13.45'te başlayacak sınavlarda adaylara 75 soru sorulacak ve 110 dakika cevaplama süresi verilecek. 15.35'te sona erecek sınavların sonuçları, 4 Kasım'da açıklanacak.

DUS 2. Dönem sınavı ise Ankara ve İstanbul'da yapılacak. STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavı ise Ankara'da düzenlenecek.

Sınavlar 10.15'te başlayacak. Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. STS Diş Hekimliği 2. Dönem'de 120 soru, DUS 2. Dönem'de ise Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak. Sonuçlar 6 Kasım'da açıklanacak.

Adayların, STS Eczacılık ve STS Diş Hekimliği sınavlarında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekiyor.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

"Hafta sonu ikisi elektronik ikisi kağıt tabanlı olmak üzere 4 farklı sınav"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adaylara başarılar dileyerek, hafta sonu yapılacak sınavlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yoğun sınav takvimini bu hafta sonu ikisi elektronik, ikisi kağıt tabanlı olmak üzere 4 farklı sınavla sürdürüyoruz. Cumartesi günü düzenlenecek EUS ve STS Eczacılık'a toplam 857 aday katılacak. Sınavlarda toplam 80 görevli yer alacak. Pazar günü yapılacak DUS ve STS Diş Hekimliği'ne ise 9 bin 617 aday katılacak. DUS'a katılacak 8 engelli adaydan ek süre kullanması uygun görülenler 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınav organizasyonunun gerçekleştirilmesi ve sınav güvenliğinin sağlanması için bu iki sınavda toplam 1303 kişi görev yapacak. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 25 aday bu haktan yararlandı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber