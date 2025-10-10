Gaziantep'te otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti
Gaziantep'te, oyun oynamak için parka giderken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 9 yaşındaki Ahmet İsmail, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Şirinevler Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.
Oynamak amacıyla parka doğru giden Ahmet İsmail'e yolun karşısına geçerken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BCU 361 plakalı otomobil çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri Ahmet İsmail'i ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan Ahmet İsmail, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
İsmail'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.