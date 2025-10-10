Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak

AK Parti tarafından Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle belediyelerin gelirlerinden sunduğu hizmetlere kadar geniş kapsamlı düzenlemeler planlanıyor.

Belediyelerin harcamalarına sıkı denetim geliyor

Belediyelerin insanların temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlere ağırlık vermesi, "konser, tanıtım, temsil ağırlama" gibi harcama kalemlerine ayrılacak bütçenin sınırlandırılması, harcamalara sıkı kontrol-denetim mekanizması getirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

AK Partili kurmaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, işaretlerini geçen yasama döneminde bir grup toplantısındaki konuşmasında verdiği, ardından TBMM'nin 1 Ekim'deki yeni yasama yılı açılış özel oturumunda dile getirdiği "Yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımları da devreye alarak kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da pekiştireceğiz" açıklaması doğrultusunda, mahalli idarelerle ilgili mevzuatta değişiklik için çalışma yürütüyor.

Gelirler ve harcama kalemlerinde değişiklikler yapılacak

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi, belediyelerin yetkileri, gelirleri, harcama kalemleri, sunduğu hizmetlerle ilgili detaylı değişiklikliklere hazırlanılıyor. AK Partili kurmaylar, "belediyelerin görev alanları içerisinde gelir kalemlerinin daha iyi oluşturulması, Belediye Kanunu'ndan kaynaklı görevlerini yerine getirmesinin sağlanması" amacıyla yürütüldüğünü belirtiyor.

Temel insani ihtiyaçlarına yönelik hizmetler öncelikli olacak

Bu kapsamda, belediyelerin, içme suyu, kanalizasyon, atık su, çevre temizliği, çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve bunlarla ilgili yatırım gibi temel insani ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri öncelikle yerine getirmesini sağlayacak sistem oluşturulması hedefleniyor.

Sıkı mali denetim geliyor

Belediyelere ayrılan bütçenin bu temel hizmetlere harcanması zorunlu kılınacak ve bu amaçla sıkı mali denetim ve kontrol mekanizması kurulacak.

Temel hizmetler dışındaki harcama kalemlerine sınır konulması planlanıyor. Belediyelerin asli görevleri arasında yer almadığı gerekçesiyle özellikle kültürel faaliyetleri kapsayan harcamalara sınır getirilecek. "Halkla ilişkiler, tanıtım, basın yayın, başkan temsil ağırlama, konser" gibi başlıklar altında yapılan harcamalar hem sınırlandırılacak hem de bu harcamalar sıkı kontrol edilecek.

Çalışmayı yürüten AK Partili kurmaylar, yapılması hedeflenen düzenlemelerle ilgili belediyeler ve ilgili kurum kuruluşların görüşünü alıyor.

Emlak vergilerindeki artış oranları da düzenlenecek

Öte yandan, son dönemde yüksek artışlar nedeniyle tartışmalara yol açan, takdir komisyonlarının belirlediği emlak vergisi artış oranlarına ilişkin düzenlemeler de bu çalışmada yer alıyor.

Özellikle büyükşehirlerde bazı bölgelerde ortalamanın çok üstünde artışların öngörülmesi tepki çekerken, AK Partili kurmaylar, belediyelerin en büyük gelir kaynağını emlak vergilerinin oluşturduğuna işaret ederek, bu gelir kaybını da önleyecek bir formül arandığını belirtiyor.

Emlak vergilerinde üst sınır getirilecek

Emlak vergilerindeki fahiş artışların kira bedellerine ve konut satış fiyatlarına da yansıyacağına dikkati çeken kurmaylar, bir üst sınır getirilmesi veya yeniden değerleme oranının güncellenmesi konusunu değerlendiriyor. Bu kapsamda, kıymetlenen bölgeler esas alınarak düzenleme yapılacak. AK Partili kurmaylar, "Bazı yerlerde artışlar belirlenirken belediyeler gelir kaybına uğramış ancak bölgesel olarak kıymetlenen yerler de var. Oralarda artış olabilir ama belli bir oranı da geçmemeli, sınır getirilebilir" değerlendirmesinde bulundu.



