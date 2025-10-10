MEB, Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı Düzenleyecek
MEB, Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı Düzenleyecek
Erdoğan: 2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü
Erdoğan: 2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü
Bakan Yerlikaya 'Son 21 gün' diyerek uyardı!
Bakan Yerlikaya 'Son 21 gün' diyerek uyardı!
Sakarya'da kaza: 2 jandarma personeli şehit oldu
Sakarya'da kaza: 2 jandarma personeli şehit oldu
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak

AK Parti, Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye Kanunu'nda değişiklik için çalışmalara başladı. Yeni düzenlemede belediyelerin gelirlerinden sunduğu hizmetlere kadar geniş kapsamlı değişiklik planlanıyor. Emlak vergisi artış oranlarından; "konser, tanıtım, temsil ağırlama" gibi kalemlere kadar belediyelere ayrılacak bütçenin sınırlandırılması öngörülüyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 13:11, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 13:11
Yazdır
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak

AK Parti tarafından Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle belediyelerin gelirlerinden sunduğu hizmetlere kadar geniş kapsamlı düzenlemeler planlanıyor.

Belediyelerin harcamalarına sıkı denetim geliyor

Belediyelerin insanların temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlere ağırlık vermesi, "konser, tanıtım, temsil ağırlama" gibi harcama kalemlerine ayrılacak bütçenin sınırlandırılması, harcamalara sıkı kontrol-denetim mekanizması getirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

AK Partili kurmaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, işaretlerini geçen yasama döneminde bir grup toplantısındaki konuşmasında verdiği, ardından TBMM'nin 1 Ekim'deki yeni yasama yılı açılış özel oturumunda dile getirdiği "Yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımları da devreye alarak kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da pekiştireceğiz" açıklaması doğrultusunda, mahalli idarelerle ilgili mevzuatta değişiklik için çalışma yürütüyor.

Gelirler ve harcama kalemlerinde değişiklikler yapılacak

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi, belediyelerin yetkileri, gelirleri, harcama kalemleri, sunduğu hizmetlerle ilgili detaylı değişiklikliklere hazırlanılıyor. AK Partili kurmaylar, "belediyelerin görev alanları içerisinde gelir kalemlerinin daha iyi oluşturulması, Belediye Kanunu'ndan kaynaklı görevlerini yerine getirmesinin sağlanması" amacıyla yürütüldüğünü belirtiyor.

Temel insani ihtiyaçlarına yönelik hizmetler öncelikli olacak

Bu kapsamda, belediyelerin, içme suyu, kanalizasyon, atık su, çevre temizliği, çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve bunlarla ilgili yatırım gibi temel insani ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri öncelikle yerine getirmesini sağlayacak sistem oluşturulması hedefleniyor.

Sıkı mali denetim geliyor

Belediyelere ayrılan bütçenin bu temel hizmetlere harcanması zorunlu kılınacak ve bu amaçla sıkı mali denetim ve kontrol mekanizması kurulacak.

Temel hizmetler dışındaki harcama kalemlerine sınır konulması planlanıyor. Belediyelerin asli görevleri arasında yer almadığı gerekçesiyle özellikle kültürel faaliyetleri kapsayan harcamalara sınır getirilecek. "Halkla ilişkiler, tanıtım, basın yayın, başkan temsil ağırlama, konser" gibi başlıklar altında yapılan harcamalar hem sınırlandırılacak hem de bu harcamalar sıkı kontrol edilecek.

Çalışmayı yürüten AK Partili kurmaylar, yapılması hedeflenen düzenlemelerle ilgili belediyeler ve ilgili kurum kuruluşların görüşünü alıyor.

Emlak vergilerindeki artış oranları da düzenlenecek

Öte yandan, son dönemde yüksek artışlar nedeniyle tartışmalara yol açan, takdir komisyonlarının belirlediği emlak vergisi artış oranlarına ilişkin düzenlemeler de bu çalışmada yer alıyor.

Özellikle büyükşehirlerde bazı bölgelerde ortalamanın çok üstünde artışların öngörülmesi tepki çekerken, AK Partili kurmaylar, belediyelerin en büyük gelir kaynağını emlak vergilerinin oluşturduğuna işaret ederek, bu gelir kaybını da önleyecek bir formül arandığını belirtiyor.

Emlak vergilerinde üst sınır getirilecek

Emlak vergilerindeki fahiş artışların kira bedellerine ve konut satış fiyatlarına da yansıyacağına dikkati çeken kurmaylar, bir üst sınır getirilmesi veya yeniden değerleme oranının güncellenmesi konusunu değerlendiriyor. Bu kapsamda, kıymetlenen bölgeler esas alınarak düzenleme yapılacak. AK Partili kurmaylar, "Bazı yerlerde artışlar belirlenirken belediyeler gelir kaybına uğramış ancak bölgesel olarak kıymetlenen yerler de var. Oralarda artış olabilir ama belli bir oranı da geçmemeli, sınır getirilebilir" değerlendirmesinde bulundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber