Konya'da arkadaşları tarafından darbedilen öğrenci yaralandı

Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi H.S, 8 Ekim'de okul bahçesindeki halı sahada arkadaşı Y.B. ile tartıştı. Bir süre sonra Y.B. ile K.Y, B.E. ve C.K, arkadaşları H.S'yi darbetti.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen H.S, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan öğrenciler Y.B, K.Y, B.E. ile C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 öğrenci hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.