MEB, Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı Düzenleyecek
Erdoğan: 2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü
Bakan Yerlikaya 'Son 21 gün' diyerek uyardı!
Sakarya'da kaza: 2 jandarma personeli şehit oldu
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ihracata verilen finansal desteğin geliştirilmesi ve başta gençler olmak üzere potansiyel işgücünün istihdam piyasasına katılımının artırılması konularının ele alındığı 2025 içindeki yedinci toplantısını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 14:10, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 14:11
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantının ardından yapılan açıklamada, ihracat ve yeni nesil çalışma modellerinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, işgücü piyasalarındaki gelişmeler olumlu olarak değerlendirilerek, işsizlik oranının 28 aydır tek hanede olduğu hatırlatıldı.

Bununla birlikte, "olumlu görünümün işgücü piyasasının geneline yayılması" için çalışmalar yapıldığı vurgulanarak, genç nüfusun yetkinliklerinin artırılması, mesleki eğitim, eğitim-işgücü uyumunun artırılması konularının öne çıktığı belirtildi.

EKK toplantısında, potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımı için teşvik, eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik tedbirler görüşüldüğü belirtilen açıklamada, buna ek olarak, uzaktan çalışma, çağrılı çalışma gibi "yeni nesil çalışma biçimlerinde düzenleme yapılması" konusunun gündemde olduğu hatırlatılarak, "Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde yürütülen mevzuat hazırlıklarında gelinen aşama ele alınmıştır." denildi.

İhracata ilave destek sayısal ve dijital dönüşüm temelli olacak

EKK açıklamasında, ihracatın önemine işaret edilerek, Eximbank ve reeskont kredileri üzerinden yoğun finansal destek verildiği, Türkiye'nin ihracatının küresel ihracat içindeki payının yüzde 1,07 seviyesine geldiği vurgulandı.

Eximbank'ın finansal desteğinin artırılması konusunun görüşüldüğü belirtilen yazılı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde, özellikle yeşil ve dijital dönüşüm odaklı politikalar çerçevesinde finansman imkanlarının genişletilmesi ve destek mekanizmalarının daha etkin kullanımıyla ülkemizin küresel ticaretteki gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz" denildi. Ayrıca, Dünya ticaretindeki politika belirsizliklerinin ve artan korumacı eğilimlerin küresel ekonomiye olumsuz etkisinin devam ettiği vurgulandı.

Program devam ediyor: Para, maliye ve gelirler politikası eşgüdümlü devam edecek

Yazılı açıklamada, uygulanan enflasyonu düşürme programının devam ettiği belirtilirken, "Bu doğrultuda; para, maliye ve gelirler politikalarını eşgüdüm içinde hedef odaklı uygulamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, yapısal reformları belirlenen takvim çerçevesinde hayata geçirerek ekonomik kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" denildi, yapısal reformların hayata geçirileceği kaydedildi.

