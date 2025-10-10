Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantının ardından yapılan açıklamada, ihracat ve yeni nesil çalışma modellerinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, işgücü piyasalarındaki gelişmeler olumlu olarak değerlendirilerek, işsizlik oranının 28 aydır tek hanede olduğu hatırlatıldı.

Bununla birlikte, "olumlu görünümün işgücü piyasasının geneline yayılması" için çalışmalar yapıldığı vurgulanarak, genç nüfusun yetkinliklerinin artırılması, mesleki eğitim, eğitim-işgücü uyumunun artırılması konularının öne çıktığı belirtildi.

EKK toplantısında, potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımı için teşvik, eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik tedbirler görüşüldüğü belirtilen açıklamada, buna ek olarak, uzaktan çalışma, çağrılı çalışma gibi "yeni nesil çalışma biçimlerinde düzenleme yapılması" konusunun gündemde olduğu hatırlatılarak, "Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde yürütülen mevzuat hazırlıklarında gelinen aşama ele alınmıştır." denildi.

İhracata ilave destek sayısal ve dijital dönüşüm temelli olacak

EKK açıklamasında, ihracatın önemine işaret edilerek, Eximbank ve reeskont kredileri üzerinden yoğun finansal destek verildiği, Türkiye'nin ihracatının küresel ihracat içindeki payının yüzde 1,07 seviyesine geldiği vurgulandı.

Eximbank'ın finansal desteğinin artırılması konusunun görüşüldüğü belirtilen yazılı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde, özellikle yeşil ve dijital dönüşüm odaklı politikalar çerçevesinde finansman imkanlarının genişletilmesi ve destek mekanizmalarının daha etkin kullanımıyla ülkemizin küresel ticaretteki gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz" denildi. Ayrıca, Dünya ticaretindeki politika belirsizliklerinin ve artan korumacı eğilimlerin küresel ekonomiye olumsuz etkisinin devam ettiği vurgulandı.

Program devam ediyor: Para, maliye ve gelirler politikası eşgüdümlü devam edecek

Yazılı açıklamada, uygulanan enflasyonu düşürme programının devam ettiği belirtilirken, "Bu doğrultuda; para, maliye ve gelirler politikalarını eşgüdüm içinde hedef odaklı uygulamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, yapısal reformları belirlenen takvim çerçevesinde hayata geçirerek ekonomik kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" denildi, yapısal reformların hayata geçirileceği kaydedildi.