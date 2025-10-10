KPSS A Grubu Sınav Sonuçları Açıklandı

7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-KPSS A Grubu Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi Oturumlarının madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Bu süreçte, Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş ve değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav Sonuçlarına Erişim

Adaylar, 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sınav sonuçlarına erişebilecektir.

Ek Bilgiler ve Sonuçlar

Değerlendirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ek olarak sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2025-KPSS Sınav Sonuçları