Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 109 üniversite yer aldı. Geçen yıl sıralamada 91 Türk üniversitesi yer almıştı. Ayrıca 28 Türk üniversitesi de 'Reporter' statüsüyle listede yer aldı. 115 ülkeden 2191 yükseköğretim kurumunun değerlendirmeye alındığı sıralamada Koç Üniversitesi 301-350, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi 351-400 ve Boğaziçi Üniversitesi 401-500 bandında yer alarak ilk 500'e girmeyi başardı. İTÜ 501-600; Bilkent, Kadir Has, Yıldız Teknik Üniversiteleri 601-800; Abdullah Gül, Atatürk, Bahçeşehir, Çankaya, Hacettepe, İstanbul Medipol, Özyeğin Üniversiteleri ise 801-1000 bandında yer buldu. Böylece THE sıralamasında Türkiye'den 15 üniversite ilk bine girdi.

'18 ÜNİVERSİTE SIRALAMADA İLK KEZ YER ALDI'

Sıralamada 25 Türk üniversitesi de 1001-1500 diliminde konumlandı. Geçen yılki raporda listede yer almayan Abdullah Gül Üniversitesi bu yıl ilk 1000'den listeye girdi. 18 üniversite sıralamada ilk kez yer aldı. Anadolu Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi 1001-1200 bandında yer alırken; Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi 1201-1500 bandında yer buldu.

'ÜST SIRALARDA YER BULMALARI SEVİNDİRİCİ'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yazılı açıklamada, Türk üniversitelerinin uluslararası sıralamalarda elde ettikleri başarıları takdirle karşıladığını belirterek, "Üniversitelerimizin bilhassa son yıllarda artan başarıları uluslararası sıralamalara da yansımaya başladı. Rekor sayıda üniversitemizin sıralamada yer bulması ve üst sıralara doğru yükselmesi sevindirici bir gelişme. Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında Türk üniversitelerinin de yer almasını istiyoruz. Üniversitelerimiz bu hedeflere odaklandığı sürece, niteliklerini artıracaklarına ve başarıya ulaşacaklarına inancımız tamdır" dedi.