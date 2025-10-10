Sahte e-imza davasında tutuklu sanıklara tahliye kararı

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, aynı suçtan 65 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin, mevcut dava dosyasıyla birleştirme kararının verildiğini açıklayarak, birleştirilen dosya kapsamında savunmalarını yapmak üzere sanıklara söz verdi.

Sanık Osman Kürşat Mert, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, kimseden kendisine Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programı için yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturulmasını talep etmediğini söyledi.

Sanık Nizam Perk ise siyasetle ilgilendiğini ve tarafına siyasi komplo kurulduğunu öne sürerek, söz konusu mezuniyet kaydının 1,5 yıl önce oluşturulduğunu ve herhangi bir mesleki eylemde bulunmadığını savundu.

Sanık Abdullah Doğan da tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu'nun arkadaşı olduğunu, Kadiroğlu'nu evinde iki kez misafir ettiğini, Atatürk Üniversitesi'nin bilişim sistemine kendisinin evinde kaldığı dönemde girmiş olabileceğini öne sürerek, beraatini talep etti.

Sanık Mehmet Baykara ise ifadeye çağırıldığında soruşturmayı öğrendiğini, olay ile ilgili bilgisinin olmadığını, dosyadaki kimseyi tanımadığını ve sahte mezuniyet kaydı için herhangi bir talepte bulunmadığını dile getirdi.

Sanık Mehmet Üveyik de Adana'da bir siyasi partinin başkanı olduğunu, adına sahte mezuniyet kaydı oluşturulduğundan soruşturma sırasında haberinin olduğunu, sanıkları tanımadığını, sahte mezuniyet kaydı için herhangi bir talepte bulunmadığını ve sahte mezuniyet kaydından hiçbir menfaat sağlamadığını söyleyerek, beraatını istedi.

Sanık Erdal Şimşek ise işletme mezunu olduğunu belirterek, "Doktora sahibi bir insanım. Benim gıda mühendisliğiyle bir alakam yoktur. Ben kimseden böyle bir talepte bulunmadım. Böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Sanıkların hiçbirini tanımıyorum. Ben öğrenci danışmanlığı yapıp onların işlemlerini takip ediyorum. Bu sebeple çok insanda TC kimlik numaram var." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Benim üzerime yapılan 2 diploma var. Ayrıca sistemlere kendi faturalı hattım ile girişler yaptığım görünmektedir. Ben organizatör olarak yargılanıyorum. Böyle bir şey olsa kendi faturalı hattımı kullanmazdım. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. İddianamede belirtilen suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Tutuklu sanıklar Ziya Kadiroğlu, Yalçın Maraşlı ve Mıhyedin Yakışır ise önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyleyerek, beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını isteyerek, katılma taleplerinin kabul edilmesini talep etti.

Sanık avukatları da önceki beyanlarını tekrar ederek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak, tahliyelerine hükmetti.

Duruşma 16 Ocak 2026'ya ertelendi.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.