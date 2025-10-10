Hakkari'de çıkan iki farklı yangında son durum

Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin olaylara gösterdiği hızlı ve etkili müdahaleden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda her iki yangın da başarıyla söndürüldü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esenyurt ve Güngör mahallelerindeki iki ayrı noktada öğle saatlerinde yangın çıktı.

