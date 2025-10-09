'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak, örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Haber Giriş : 09 Ekim 2025 21:57
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İAR AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkililerinden 24 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i buradan serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 23 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan zanlılardan 20'si, "suç örgütü kurmak", "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

İfadesi alınan 1 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.

Hakimlik, 20 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı

- Soruşturma

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı" yayımlandığı, bu talimat kapsamında, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği ancak bu kapsamda bazı kişilerin devletin sunduğu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlenmişti.

Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu ve İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek'in devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu öne sürülmüştü.

Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alarak, belirli organizasyon ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları tespit edilen soruşturmada, bu işlemleri yapan 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 24 şüpheli belirlenmişti.

Şüpheliler hakkında "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmıştı.

Devam eden çalışmalarda firari durumdaki 3 kişi daha yakalanmıştı.

