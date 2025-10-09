'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Tokat'taki otelde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" programında kentin kanaat önderleri, şehit yakınları, gaziler ve yerel yöneticilerle buluştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, büyük irfan, ilim ve hikmet şehri Tokat'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyanın içinde bulunduğu döneme dikkati çekerek sözlerine başlayan Kurtulmuş, neredeyse bütün dengelerin değiştiği, ekonomiden siyasete, uluslararası güç mücadelelerine kadar neredeyse her denklemin yeniden yazıldığı dönemde yaşandığını belirtti.

Bu durumun ortaya çıkardığı fevkalade ağır sorunlarla karşılaşıldığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin, bu sürecin içerisinde dünyada öne çıkan bölgelerden birisinin tam merkezinde yer aldığına dikkati çekti.

Kurtulmuş, "Görüşlerimiz ne olursa olsun, ne kadar farklı kanaatlerimiz olursa olsun, bizim meselemiz ülkemizin dünyanın en yüce, en itibarlı ülkelerinden birisi olması, milletimizin de huzur, güvenlik ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için gayret göstermektir. Nerede bulunursak bulunalım, ister kamu yönetimi, ister özel sektör, ister sivil toplum kuruluşları, nerede olursak olalım, hepimizin aynı istikamete bakmamız, aynı istikamete yürümemiz ve tabiri caizse oklarımızı aynı hedefe atmamız mecburidir." diye konuştu.

- "Türkiye, bir büyük güç olarak ortada duruyor"

Böylesine önemli bir dönemin de Türk milletine çok daha ağır sorumluluk yüklediğine işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin hemen hemen neredeyse her tarafı büyük altüst oluşlarla karşı karşıyadır. Kuzeyimizde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, güneyimizde İsrail'in iki yıldır Gazze'deki masum ve mazlum insanlara karşı yürütmüş olduğu soykırım kampanyası, Akdeniz'de her yerde birçok ülkenin savaş gemilerinin olduğu güç mücadeleleri. Böylesine önemli bir bölgenin tam da ortasında Türkiye, Balkanlar'ın, Karadeniz'in, Kafkaslar'ın, Orta Doğu'nun ve Akdeniz'in ortasında yani dünya tarihinin güç mücadelelerinin yeniden yazıldığı bu bölgenin ortasında Türkiye, bir büyük güç olarak ortada duruyor. Bu anlamda Türkiye'nin itibarı, gücünün artırılması için hepimiz elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz."

Türkiye'nin bölgesindeki etkinliğine işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ve en son da dün akşam, anlaşmanın ilk metninin kabul edildiği, inşallah saldırıların bir an evvel durdurulmasıyla birlikte uygulamaya gireceğini ümit ettiğimiz, İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın ortaya konulmasında hep etkin olmuş, hep güçlü bir şekilde rol oynamıştır." ifadesini kullandı.

İsrail'in sürdürdüğü bu büyük gaddarlığın, barbarlığın, insanlık tarihinin gördüğü en ağır savaş suçlarının, en ağır insanlık suçlarının işlendiği bu soykırımın durdurulması için başından itibaren büyük gayret sarf ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bizler Meclis Başkanı olarak, bakanlarımız, bütün uluslararası komisyonlarda yer alan milletvekili arkadaşlarımız, her platformda Gazze halkının yanında yer aldık ve İsrail'in bu saldırganlığının durdurulması için büyük mücadele ettik." dedi.

İsrail'in Gazze'de Hamas ile anlaşmaya yanaşmak zorunda kalmasının tesadüfen ortaya çıkmış bir sonuç olmadığının altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Zaman içerisinde dünyanın birçok yerinde Türkiye'deki insanların ortaya koyduğu ve Gazze'nin masum ve mazlum halkını korumak için gösterdiği gayretler büyümüş, büyümüş ve artık İsrail'in, Netanyahu ve çetesinin bile karşı duramayacağı bir dalga haline gelmiştir. Yoksa bu gaddar ve zalim adamlar, herhangi bir anlaşmanın kıyısından, köşesinden geçer mi? Mecbur kalmışlardır. Ümit ediyorum ki insanlık ailesini, insanlık alemini oyalamazlar. Saldırıları bugün tekrar başlattılar. Bunu derhal sonlandırırlar ve mazlum Gazzelilere insani yardımların, yiyecek maddelerinin ve sağlık maddelerinin girmesi için de yolu açmak mecburiyetinde kalırlar."

- İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı

Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in saldırısıyla engellendiğini anımsatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Her bir aktivistin ortaya koyduğu o insanlık mücadelesi, büyük bir dalga oluşturdu. İsrail'in karşı koyamayacağı bir durum ortaya çıktı. Bizim üç değerli milletvekili arkadaşımız, Vicdan gemisinin içerisindeydi ve onlara da bir önceki gece müdahale ederek hatta gemilerine çıkmadan evvel bütün elektronik iletişim hatları kesilerek müdahale edildi. Üç arkadaşımız, Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan ve Sema Silkin Ün, bugün Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı ama ilk andan itibaren devlet olarak fevkalade ciddi bir şekilde kararlılığımızı ortaya koyduk. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütün siyasi partilerimiz bir araya gelerek ittifakla İsrail'in bu saldırganlığını durdurması konusunda uyarılarımızı, ihtarlarımızı ortaya koyduk.

Çok kısa bir süre içerisinde milletvekili arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımız, 21 vatandaşımız Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldılar."

- "Siyasi sonuçların alınabilmesi için süreklilik esastır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşulan her cümlenin, gösterilen her tepkinin etkisinin bulunduğuna işaret ederek, "Tokat'ta, meydanda İsrail'in bu saldırganlığına karşı yaptığınız her gösterinin, soykırıma karşı ortaya koyduğunuz her bir sözün bu sonucun alınmasında büyük katkısı vardır." diye konuştu.

İsrail ile Hamas arasında alınan bu kararın kalıcı olmasını ümit ettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnsanlığın böylesine kararlı bir şekilde ortaya çıkması ve bu noktada görüşünü ortaya koyması fevkalade önemlidir. Siyasi sonuçların alınabilmesi için süreklilik esastır. Biz, bütün uluslararası platformlarda Filistin'in dostu olan ya da Filistin davasına sempatiyle bakan bütün muhataplarımıza şunu söylüyoruz: Esas şimdi bu anlaşma sağlandıktan ve bu anlaşma uygulamaya konularak Filistinliler mutlak ölümden kurtarıldıktan sonra siyasi mesele başlayacaktır. Allah'ın izniyle tam manasıyla özgür, bütün şehirleri kurtarılmış, toprak bütünlüğü sağlanmış, 1967 sınırları öncesinde bir Filistin Devleti mutlaka kurulacak ve bütün dünya tarafından tanınacaktır. Bu, bir temenni değil bir hakikatin önceden ifade edilmesidir."

- "Uluslararası camia, ümit ediyorum ki bütün bunların hepsini gayet güzel bir şekilde takip eder"

Kurtulmuş, Türkiye olarak Filistin halkının bütün insani meselelerinde yanında oldukları gibi, siyasi olarak da iki devletli çözümü sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Devletiyle, hükümetiyle, Meclisiyle, milletiyle aynı çizgide duran çok ender ülkenin olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye, böyle bir ülke. İnşallah bu anlaşmaya nihai olarak İsrail tarafından uyulması, bunun için de anlaşmanın tarafı olan başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu konuda etkili bütün ülkelerin de baskı yapmasını istiyoruz yani böyle bir şey olabilir mi? Anlaşmayı yaptığın gün, daha ilk adımını atmadan bombaları atmaya devam ediyorsun. Bu, anlaşmada gönülsüz olduklarını, mecburiyet karşısında bu noktada kaldıklarını gösteriyor. Uluslararası camia ümit ediyorum ki bütün bunların hepsini gayet güzel bir şekilde takip eder ve inşallah anlaşmanın diğer hükümleri de sonuna kadar uygulanır." temennisinde bulundu.

Türk milletinin Gazze meselesinde çok iyi sınav verdiğini ve sonuna kadar Gazzelilerin yanında durmaya devam edeceklerini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü olmaktan başka bir şansı yoktur. Güçlü olmak, sadece askeri olarak güçlü olmak değildir. Güçlü olmak, sadece ekonomik olarak da güçlü olmak değildir. Bir ülkenin güçlü olması, aynı zamanda toplum olarak da güçlü olmasıyla kaimdir. Her alanda üreten, ürettiğini paylaşan, refahını artıran, özgürlüğünü artıran, her alanda güçlü olan bir Türkiye'yi kurmak zorundayız." şeklinde konuştu.

- "Bu mesele, Türk ile Kürt arasındaki bir kavganın barıştırılması meselesi değildir"

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, "Amacımız, bu ülkeye 50 yıldır yaşatılan terör belasından Türkiye'nin kurtarılmasıdır. Bu 50 yıl içerisinde on binlerce insanımızın hayattan koparıldığı çok ağır bir fatura ödedik. Tokat'ta başta olmak üzere bu çevreden de çok sayıda şehidimiz oldu. Onların hepsini rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyoruz." dedi.

Terörün, Türkiye'ye verdiği zarara dikkati çeken Kurtulmuş, ülkenin terör prangasından kurtulmasının önemini vurguladı.

Çok titiz bir çalışmayı devam ettirdiklerini dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu mesele, Türk ile Kürt arasındaki bir kavganın barıştırılması meselesi değildir. Bu mesele, terör örgütüyle devletin arasında, devlete karşı işlenen suçların ortadan kaldırılması ve zaten ezeli olarak var olan Türklerin, Kürtlerin arasındaki kardeşliğimizin ebedi kardeşlik haline getirilmesi meselesidir. Şunu da iftiharla söylemek isterim. Bu sürede birçok çözüm süreçleriyle ilgili birçok ülke örnekleri geldi. Bunları komisyonda öğretim üyesi arkadaşlar, uzmanlar anlattılar. Sizi temin ederek söyleyebilirim ki başka ülkelerin 6, 7, 8 yılda gerçekleştirdikleri, bugün bu komisyon vasıtasıyla geldiğimiz nokta, onların bu kadar uzun bir sürede geldiği noktadır.

Buradan amaç nedir? Burada milletimizin, vatanımızın birliğini, dirliğini, beraberliğini bozacak hiçbir sonuç çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır. Bu toplantılarda şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, gazilerimizi, onları rahatsız edecek hiçbir karar alınmayacak, hiçbir sonuç çıkmayacaktır. Mesele Türk ile Kürt'ü barıştırmak değil silahları aradan çıkararak, silahları tamamıyla ortadan kaldırarak ebedi kardeşliğimizi tahkim etmektir."

Terörden beslenenlerin, terörden medet umanların ve hatta uluslararası alanda Türkiye'ye karşı terörü araç olarak kullananların bu sürecin başarıyla bitmesini istemeyeceğinin farkında olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Terörün hangi ülkeler tarafından bir bölünme, parçalanma senaryosu olarak kullanıldığını, bu terör örgütlerinin hepsine bu silahların nasıl verildiğini, lojistik desteklerinin, siyasi desteklerinin hatta istihbarat desteklerinin hangi ülkeler tarafından sağlandığını bilmiyor muyuz? Artık silahı aradan çıkartarak araya fitnecileri sokmayacağız. Bu milletimizin böylesine büyük bir kararlılık içerisinde olduğunu görüyorum. İnşallah başarıyla bitireceğimiz bir süreç olacak." diye konuştu.

Halkın bu süreci gönülden desteklediğini belirten Kurtulmuş, "Biliyorum, bazı tereddütler yaşanıyor, bazı tereddütler ortaya getiriliyor ama sizi temin ederek söylüyorum ki Türkiye'de maşeri vicdanı yani halkın büyük çoğunluğunu rahatsız edecek hiçbir sonuç ortaya çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır. Sadece milletin topyekun menfaatine olan, birliği, beraberliği, kardeşliği tahkim eden bir süreci hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Biz, bölgede sulhu ve selameti kurduğumuz zaman ne İsrail'in ne de başkasının bu bölge üzerinde hiçbir hesabı olamaz. Hesabı olsa da o hesabı tutturamaz." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun için diyoruz ki birlik bize, bütünleştirmek bize, dirlik bize, kardeşlik bize. Geri kalan şeylerde kim ne yaparsa yapsın hiç umurumuz olmaz. Böylece Türkiye, terörsüz bir Türkiye'yi inşa ettiği gibi, terörsüz bir Türkiye, terörsüz bölgenin de kapısını açacaktır. Bu bölge halklarının tamamen kardeş olduğu, herkesin aynı istikamete döndüğü bir bölgeyi tesis etmek mümkün olacaktır.

Allah yardımcımız olsun. Alınan mesafenin çok büyük bir mesafe olduğunu söylemek istiyorum. Burada inşallah birilerinin provokasyon yapmasına da müsaade etmeden sürecin tamamlanmasını ve böylece Türkiye'de artık terör lafının bile kullanılamaz hale geldiği bir dönemi Cenabıallah kurmayı, inşa etmeyi bu millete nasip etsin diyorum."

Programda Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da yer aldı.