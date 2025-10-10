Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Silivri ve Tuz Gölü'nde 4 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz depolanırken, LNG miktarı da 264 milyon metreküpü aştı. Kışa rağmen zam yapılmayan doğalgazda Türkiye Avrupa'da en ucuz üçüncü ülke konumunda bulunuyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 07:39, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 07:45
Enerji arz güvenliği için çok sayıda projeyi hayata geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış aylarının da sorunsuz geçmesi için tüm önlemleri aldı. Havaların soğuması ile birlikte bazı illerde kombiler yanmaya başlarken, vatandaşın bu yılı doğalgazda zamsız ve kesintisiz geçirmesi için gerekli adımlar atıldı.

DOLULUKTA HEDEF YÜZDE 100

Türkiye'nin doğalgaz depolama tesislerinde kış hazırlıkları tamamlanırken Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisleri'nde 4 milyar 55 milyon metreküp doğalgaz depolandı. Depolama tesisleriyle tüketicinin kesintisiz doğalgaz kullanımı sağlanırken, tesislerin kış dönemine yüzde 100 doluluk oranıyla girmesi hedefleniyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinde depolanan LNG miktarı ise 264 milyon metreküpü aştı.

KADEMELİ SİSTEME GEÇİLİYOR

Enerji Bakanlığı doğalgaz faturalarında da elektriktekine benzer şekilde kademeli sisteme geçecek. Yeni modelde her ilin aylık ortalama tüketimleri esas alınacak. Örneğin Ankara'da 180 metreküp, Erzurum'da 200 metreküpün üzerinde bir ortalama bulunuyor. Bir abone bu ortalamanın yüzde 50'sinden fazla tüketime ulaşırsa destek kapsamı dışında kalacak.

% 84'LÜK KESİM ETKİLENMEYECEK

Edinilen bilgilere göre abonelerin yaklaşık yüzde 16'sı, bulundukları şehrin ortalama tüketiminin yüzde 50'sinin üzerinde doğalgaz kullanıyor. Yani kademeli sisteme geçildiğinde abonelerin yüzde 84'ü zamlı bu modelden etkilenmeyecek.

TÜKETİMDE İKİNCİYİZ

DOĞALGAZDA Avrupa'da en pahalı ülkeler İsveç'in ardından Hollanda, İsviçre, Portekiz, İtalya, Fransa, Avusturya, İrlanda, Almanya, Slovenya ve Çekya olarak sıralanıyor. Öte yandan Türkiye, İtalya'dan sonra Avrupa'da en fazla doğalgaz tüketen ikinci ülke konumunda yer alıyor. Türkiye tek başına Avrupa'nın toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 16'sını gerçekleştiriyor.

EN UCUZ ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AVRUPA başkentlerinde ortalama mesken doğalgaz satış fiyatı kilovatsaat başına 10.06 eurocent olurken İsveç'in başkenti Stockholm 34.92 eurocent ile doğalgazı en pahalı kullanan başkent oldu. Türkiye ise Ukrayna ve Macaristan'ın ardından 28 ülke arasında 2.95 eurocent ile doğalgazı en ucuz kullanan üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Barış Şimşek

