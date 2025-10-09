Hamas ilan etti: Gazze'de savaş bitti ve kalıcı ateşkes başladı

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müzakerelerde Hamas heyetine liderlik eden el-Hayya, savaşın sona ereceğine dair garantiler aldıklarını söyledi.

El-Hayya, "Bugün savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını ilan ediyoruz" ifadelerini kullanarak, "Kardeş arabulucular ve ABD yönetimi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit ederek bize güvence verdiler" dedi.

Anlaşmanın Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde açılmasını da içerdiğini belirten el-Hayya, şu anda İsrail hapishanelerinde bulunan müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli, savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ve İsrail tarafından gözaltına alınan tüm Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılacağını açıkladı.