Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor

Altın piyasasındaki artış, Kapalı Çarşı'da da yoğunluğa yol açtı. Kapalı Çarşı'ya gelen kişilerden bazıları altın alırken bazıları ise altın bozdurdu. Dün 1 gram altının 5 bin 900 lirayken, bugün ise 1 gram altının 5 bin 635 lira olduğu belirtildi.

'HEM ALICI VAR HEM SATICI VAR'

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Sektör dün itibariyle çok agresif bir fiyatla karşılaşınca ne oluyor soruları sorulmaya başlandı. Çünkü uluslararası piyasalarda Eylül başından beri çok hızlı bir altın fiyatlarının çok hızlı yükseldiğini gözlemledik. Bu bir noktada uluslararası para birimi olan doların yerine başka bir para birimi mi oluşturuluyor. O oluşturulana kadar acaba altın mı buna ikame ediliyor ve fiyat artışları bundan mı bu sorgulanmaya başlandı? Yıl sonunda hatta 2026'nın ilk çeyreğinde beklenen fiyat altının 31 gram 10 cm gramı 4 bin 50 dolara çıktı. Bu 1 eylül itibariyle 3 bin 500 dolardı. Dolayısıyla böyle çok kısa sürede yüzde 20'lik yüzde 10'luk fiyat artışı herkesi şaşırttı. Vatandaş da parasının değerini korumak için bir süreden beri zaten altın alıyordu. Ama dün ki bu fiyat hareketi bir taraftan da dış piyasayı ile iç piyasa arasındaki fiyat farkını oluşturmaya başladı. Böyle olunca da bir ortalık yatışsın. Çünkü sattığımız şeylerden zarar ediyoruz diye bir ara durma noktasına geldi. Benzetilmesi gerekirse borsada nasıl hisse senetlerinde devre kesici uygulandı. Yaklaşık bir saat sonrada herkes fiyatlara alışmaya başladı. Ondan sonra işlemler yapılmaya başladı. Bugünde işlemler yapılıyor. Hem alıcı var hem satıcı var. Olay bundan kaynaklanıyor. Dış piyasadaki yükselişte halen dün ki gibi ama burada fark azalınca düne göre fiyat biraz gerilemiş gibi görünüyor. Ama şuan normale dönüyor" dedi.

'PİYASADA ALTIN VAR'

Esnaf Orkun Bağgül, "Piyasada altın var. Altın ile ilgili bir sıkıntı yok. Fakat devletin koymuş olduğu altın ithalat kotasından dolayı zaman zaman piyasada altın olmasına rağmen bazen az oluyor bazen çok oluyor. Çünkü bankalar aracılığıyla altın geliyor. Altın farkı dün 11 bin dolara kadar çıktı. Bugün altın farkı 5 bin dolara düştü. Vatandaş istediği zaman altın alabilir. Ama farklara çok dikkat etmesi lazım. Dün piyasada altın talebi fazla oldu. Fazla olunca piyasada da altın az olduğundan dolayı bir anda altın farkı oluştu. 11 bin dolara da altın farkı çıktı. Ama şuna piyasada altın var. Ondan dolayı 5 bin dolara kadar düştü. Şu anda 5 bin dolar farklı altın alabilirler. Ama almamaları daha iyi olur" dedi.

'VATANDAŞ DÜNDEN BUGÜNE YÜZDE 2,5 ZARARDA'

Esnaf Bağgül, "Dün altın farkı 11 bin ile 8 bin arasındaydı. O farktan aldılar. Şu anda zarardalar. Yüzde 2,5 zarardalar. Çünkü altın farkı azaldı. Altın farkı yüksek zamanda aldılar. Bizim vatandaşımızın şöyle bir şeyi var. Altın düştüğü zaman alınır. Ama bizde altın çıkarken alıyorlar. Altın çıkarken aldığı zamanda zaman zarar ediyorlar. Vatandaş dünden bugüne yüzde 2,5 zararda. Dün altın 5 bin 900'dü, bugün 5 bin 600 lira. Dün bir gram altın 5 bin 900 civarındaydı bugün 5 bin 635 lira. Altın çok çıktı. Bu spekülatif bir hareket olabilir. Düne nazaran bugün o kadar yoğunluk yok. Dün daha yoğundu çünkü bugün fiyat gerilediği içi vatandaş kendini geri çekiyor" ifadelerini kullandı.

'MECBUREN ALIYORUZ'

Altın almaya gelen Halil Dağ, "Altın son zamanlarda bayağı bir yükselişte. Talep bayağı da var. Bazen değişiklik olabiliyor. Gün içerisinde hafta sonu cuma, cumartesi insanların bayağı bir talebi artıyor. Fiyatların önüne geçemiyoruz. Aldığımızı yerine koyamıyoruz. Öyle gidiyor. Daha da gidecek gibi görünüyor. Dün akşam yükseliş vardı. Bugün biraz durakladı. Yine yükseldi bir talep var. Dün ki gram altın 5 bin 620, bugün 5 bin 750'lerde. Bir dalgalanma yükselme var. Mecburen alıyoruz. 4 tane altın aldım, 37 bin 750'lerde aldım" şeklinde konuştu.

'NE ZAMAN ALTIN DÜŞERSE O ZAMAN ALIRIZ'

Altına yatırım yaptığını belirten Sebahat Öztürk, "Yükselişi şu andaki dünya durumuna gündeminde olan savaşlar, krizlere bağlıyoruz. Altına bir yatırım yapmıştık, arttı geldik. Şimdi başka bir şey yatırım yapmak için geldik. Dünkü fiyattan ötürü geldik. Biz gelene kadar biraz düştü. Dün 5 bin 700'dü. Bugün 5 bin 600'den bozduk. Komşum 5 bin 730'dan almış. Biz gelene kadar 5 bin 600 olmuş. Hayır alamayız. Düşmesini bekleyeceğiz. Sadece elde olanları çıkarttık. Paraya dönüştürdük. Ne zaman altın düşerse o zaman inşallah alırız" dedi.