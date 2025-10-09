Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Konuşmamın başında Mısır'dan gelen haberleri memnuniyetle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Uzun süredir Gazze'de ateşkesin tesisi için yoğun çaba içindeydik. Önce Trump'ın ve diğer ülke liderlerinin katılımıyla ABD'de bir görüşme gerçekleştirmiştik. Ardından sayın Trump'la baş başa Gazze'yi yine konuşmuştuk. Ardından kendisi 20 maddelik ateşkes planını açıklamıştı. Dünkü mutabakatın ardından hamdolsun bugün imzalar atıldı.

"GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAĞIZ"

Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz. İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde ABD başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum. Ardından rehinelerin takası, İsrail'in saldırıları derhal durdurması, belirlenen hatlara geri çekilmesinin sağlanması büyük önem taşıyor. Bunlara uyulup uyulmadığını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın kurallarına uyulup uyulmadığını sahada denetleyecek görev gücünde biz de yer alacağız.

"HAMAS'I TUTUMLARINDAN DOLAYI KUTLUYORUM"

Bölgeye huzur bir an önce gelmelidir. Gazze'nin tekrar ayağa kalkabilmesi için imar faaliyetlerine destek olacağız. Hamas'ı tutumu için kutluyorum. Toprağa düşen 67 binden fazla şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

EĞİTİM MESAJI

Sultan Alparslan'ın emriyle Azamiye Külliyesi Bağdat'taki ilk Selçuklu medresesidir. Bilim dünyasına çok önemli katkılar yapan eğitim kurumlarımız kısa sürede geniş bir coğrafyayı etkilemiş, kurumsal yapısıyla Avrupa ülkeleri için örnek olmuştur.

"28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİN KÖTÜ MİRASI OLAN YASAKLARI KALDIRDIK"

Üniversiteler maalesef yıllarca kılık kıyafet yasaklarıyla, ikna odalarıyla gündeme geldi. Biz işte bu duruma son verdik. Hem katsayı adaletsizliğini hem 28 Şubat zihniyetin kötü mirası olan kılık kıyafet yasaklarını ortadan kaldırdık. Nereden nereye... Barınma ve burs alanında da çok büyük bir atılım gerçekleştirdik. Toplam yurt sayımızı 875'e çıkardık. Böylece ana muhalefetin ve marjinal örgütlerin her akademik yılbaşında üzerinde tepindiği bir istismar alanını ellerinden aldık. Harç sorununu da çözüme kavuşturduk. Ayrıca üniversite öğrencilerimiz için kredi ve burs imkanlarını genişlettik.

Büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti ve dijital öğrenme teknolojilerin üniversitelerimize entegre ediyoruz. Eğitim kurumlarımızın dijital altyapısını genişletiyoruz. Üniversite sanayii iş birliğinin de üzerine duruyoruz. Sırf imam hatip okullarının önünü kesmek için katsayı zulmünün istihdamdaki olumsuz etkisini bugün bile hissediyoruz.

"YABANCI ÖĞRENCİLERİN KONTENJANI, GENÇLERİMİZİN KONTENJANINDAN AYRI"

Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısını uzun vadede 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Biz böyle iddialı konuşunca gençlerimizi bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Vizyonumuzu idrak edemeyenlere şunları bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yabancı öğrencilere ayrılan kontenjan, gençlerimizin kontenjanından ayrıdır. 150 binin üzerinde Türkiye mezunumuz, ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde kritik roller oynuyor.

"ÖĞRENCİLERE 3 YILDA MEZUN OLMA İMKANI SUNACAĞIZ"

Yükseköğretim sistemimizin ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerlerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılmasını önemli buluyoruz. Diğer taraftan yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Öğrencilerimizin projeler geliştirebilecekleri modelleri hayata geçireceğiz. Bu dönüşümün en somut çıktılarından biri de öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır. Bu reformlarla yükseköğretim sistemimiz daha verimli bir yapıya kavuşacaktır."