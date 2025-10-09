Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Üç milletvekili Türkiye'ye getiriliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Gazze'deki ateşkesten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Anlaşmanın kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyecek görev gücünde biz de yer alacağız" dedi.

Haber Giriş : 09 Ekim 2025 15:17, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 15:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Konuşmamın başında Mısır'dan gelen haberleri memnuniyetle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Uzun süredir Gazze'de ateşkesin tesisi için yoğun çaba içindeydik. Önce Trump'ın ve diğer ülke liderlerinin katılımıyla ABD'de bir görüşme gerçekleştirmiştik. Ardından sayın Trump'la baş başa Gazze'yi yine konuşmuştuk. Ardından kendisi 20 maddelik ateşkes planını açıklamıştı. Dünkü mutabakatın ardından hamdolsun bugün imzalar atıldı.

"GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAĞIZ"

Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz. İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde ABD başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum. Ardından rehinelerin takası, İsrail'in saldırıları derhal durdurması, belirlenen hatlara geri çekilmesinin sağlanması büyük önem taşıyor. Bunlara uyulup uyulmadığını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın kurallarına uyulup uyulmadığını sahada denetleyecek görev gücünde biz de yer alacağız.

"HAMAS'I TUTUMLARINDAN DOLAYI KUTLUYORUM"

Bölgeye huzur bir an önce gelmelidir. Gazze'nin tekrar ayağa kalkabilmesi için imar faaliyetlerine destek olacağız. Hamas'ı tutumu için kutluyorum. Toprağa düşen 67 binden fazla şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

EĞİTİM MESAJI

Sultan Alparslan'ın emriyle Azamiye Külliyesi Bağdat'taki ilk Selçuklu medresesidir. Bilim dünyasına çok önemli katkılar yapan eğitim kurumlarımız kısa sürede geniş bir coğrafyayı etkilemiş, kurumsal yapısıyla Avrupa ülkeleri için örnek olmuştur.

"28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİN KÖTÜ MİRASI OLAN YASAKLARI KALDIRDIK"

Üniversiteler maalesef yıllarca kılık kıyafet yasaklarıyla, ikna odalarıyla gündeme geldi. Biz işte bu duruma son verdik. Hem katsayı adaletsizliğini hem 28 Şubat zihniyetin kötü mirası olan kılık kıyafet yasaklarını ortadan kaldırdık. Nereden nereye... Barınma ve burs alanında da çok büyük bir atılım gerçekleştirdik. Toplam yurt sayımızı 875'e çıkardık. Böylece ana muhalefetin ve marjinal örgütlerin her akademik yılbaşında üzerinde tepindiği bir istismar alanını ellerinden aldık. Harç sorununu da çözüme kavuşturduk. Ayrıca üniversite öğrencilerimiz için kredi ve burs imkanlarını genişlettik.

Büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti ve dijital öğrenme teknolojilerin üniversitelerimize entegre ediyoruz. Eğitim kurumlarımızın dijital altyapısını genişletiyoruz. Üniversite sanayii iş birliğinin de üzerine duruyoruz. Sırf imam hatip okullarının önünü kesmek için katsayı zulmünün istihdamdaki olumsuz etkisini bugün bile hissediyoruz.

"YABANCI ÖĞRENCİLERİN KONTENJANI, GENÇLERİMİZİN KONTENJANINDAN AYRI"

Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısını uzun vadede 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Biz böyle iddialı konuşunca gençlerimizi bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Vizyonumuzu idrak edemeyenlere şunları bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yabancı öğrencilere ayrılan kontenjan, gençlerimizin kontenjanından ayrıdır. 150 binin üzerinde Türkiye mezunumuz, ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde kritik roller oynuyor.

"ÖĞRENCİLERE 3 YILDA MEZUN OLMA İMKANI SUNACAĞIZ"

Yükseköğretim sistemimizin ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerlerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılmasını önemli buluyoruz. Diğer taraftan yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Öğrencilerimizin projeler geliştirebilecekleri modelleri hayata geçireceğiz. Bu dönüşümün en somut çıktılarından biri de öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır. Bu reformlarla yükseköğretim sistemimiz daha verimli bir yapıya kavuşacaktır."

