Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Orhan Bayram Çelikkan "şikayetçi", Türkerler İnşaat AŞ "ihbar eden", Hakan Mehmet Çiftçi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

Çelikkan'ın avukatları aracılığıyla savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesine yer verilen iddianamede, Çelikkan'ın, Çiftçiler Şirketler grubunun sahibi olduğu Çiftçi Towers Projesi'nden bağımsız bölüm satın aldığı ve "kat maliki" sıfatına sahip olduğu ifade edildi.

Dilekçede, Çelikkan ile Çiftçi Towers projesinden bağımsız bölüm satın alan diğer kat maliklerine, Çiftçiler Şirketler grubunun diğer ortağı Hatice Ayşe Çiftçi tarafından gönderilen mektup aktarıldı.

Mektupta, sanık Hakan Mehmet Çiftçi'nin hakim olarak şirketlerin içini boşalttığı, şirketleri şahsi menfaatine olacak şekilde kötü yöneterek projenin tamamlanmamasına sebebiyet verdiği ve Çelikkan ile diğer tüketicilerin mağduriyetine neden olduğu bilgisinin yer aldığı aktarıldı.

Söz konusu mektupta, Çiftçi Towers'ın başlangıçta hakimiyet bütçesinin 390 milyon dolar olarak belirlendiği, söz konusu satışlardan resmi olarak toplam tahsilatın 364 buçuk milyon dolar olduğu ifade edildi.

Bu satışlardan 5 milyon 800 bin dolar tahsil edilecek rakam daha bulunduğu belirtilen mektupta, buna rağmen grup şirketlerinin 600 milyon dolar civarında borcu olduğu, inşaatın neden bitirilemediği ve resmi yollarla tahsil edilen paraların akıbetinin belli olmadığı kaydedildi.

Dilekçede, Hakan Mehmet Çiftçi'nin kasti ve kusurlu eylemleri nedeniyle projenin atıl duruma geldiği, Çelikkan ile birçok kurum, kişi ve kamunun zarara uğradığı aktarılarak sanık hakkında soruşturma başlatılması ve dava açılması talep edildi.

- Türkerler Holding'in şikayet dilekçesi

İhbar eden Türkerler Holding'in dilekçesinde ise, sanık Hakan Mehmet Çiftçi'nin yönettiği şirketlerin 2015'ten sonra iflas ve tasfiye sürecine girdiği, Kazım Türker'in ise halen Türkerler İnşaat Turizm Mad. Enj. Ürt. Tic. ve San AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdüğü, müşteki şirket ve şüpheli şirketler arasında 2009'da Zincirlikuyu'da proje yapımı konusunda yaklaşık 260 milyon dolar maliyet öngörülen bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Sanığın söz konusu 10 yıllık süre zarfında inşaat giderlerini sahte faturalarla yükselttiği, ticari defterlerini ve diğer resmi kayıtları yanıltıcı şekilde düzenlediği belirtilen dilekçede, vergi dairesi, bankalar ve diğer resmi kurumlara gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunduğu, proje ortakları ile diğer tüketicileri dolandırdığı kaydedildi.

Dikeçede, sanığın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "vergi usul kanununa muhalefet", "hayali ihracat ve ithalat", "güveni kötüye kullanma", "dolandırıcılık", "hileli iflas" ve "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği ifade edilerek cezalandırılması talep edildi.

- Bilirkişi raporu

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise Çiftçiler Gayrimenkul AŞ'nin projeye konu araziyi krediyle satın aldığı, 2011 sonuna kadar 291 milyon dolar kredi borcu altına girdiği ancak borcun 2017'ye kadar 400 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Şirketin içindeki bazı varlıkların bölünerek başka şirket olan Çiftçiler Alışveriş Merkezi AŞ'ye devredildiği, bu varlıklar satılarak kredi borcu azaltılabilecekken varlıklarının bölünme neticesinde şirketin finansal yapısının bozulduğu anlatılan raporda, projenin de zamanında teslim edilemediğinden daire sattığı birçok müşterisinin şirkete davalar açtığı, söz konusu davalarda mağdurlar lehine mahkemelerde tazminatlara hükmedildiğinin de dosyadaki evraklardan görüldüğü kaydedildi.

Suç duyurusu dilekçelerinde yer alan evraklar ve bilirkişi raporundaki tespitlerde sanık Çiftçi'nin hileli olarak Çiftçiler Holding AŞ ile Çiftçiler Gayrimenkul AŞ şirketlerinin iflasını sağlayarak üzerine atılı suçu işlediği hususunda yeteri kadar delil elde edildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanık Hakan Mehmet Çiftçi'nin "hileli iflas" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında, sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.