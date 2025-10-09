İsrail'in alıkoyduğu üç vekil Azerbaycan üzerinden geliyor
İsrail'in alıkoyduğu üç vekil Azerbaycan üzerinden geliyor
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Sponsorlu İçerik
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi

Çiftçiler Holding AŞ ile Çiftçiler Gayrimenkul AŞ şirketlerinin hileli olarak iflasını sağladığı öne sürülen tutuklu sanık Hakan Mehmet Çiftçi hakkında "hileli iflas" suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 15:53, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 16:02
Yazdır
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Orhan Bayram Çelikkan "şikayetçi", Türkerler İnşaat AŞ "ihbar eden", Hakan Mehmet Çiftçi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

Çelikkan'ın avukatları aracılığıyla savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesine yer verilen iddianamede, Çelikkan'ın, Çiftçiler Şirketler grubunun sahibi olduğu Çiftçi Towers Projesi'nden bağımsız bölüm satın aldığı ve "kat maliki" sıfatına sahip olduğu ifade edildi.

Dilekçede, Çelikkan ile Çiftçi Towers projesinden bağımsız bölüm satın alan diğer kat maliklerine, Çiftçiler Şirketler grubunun diğer ortağı Hatice Ayşe Çiftçi tarafından gönderilen mektup aktarıldı.

Mektupta, sanık Hakan Mehmet Çiftçi'nin hakim olarak şirketlerin içini boşalttığı, şirketleri şahsi menfaatine olacak şekilde kötü yöneterek projenin tamamlanmamasına sebebiyet verdiği ve Çelikkan ile diğer tüketicilerin mağduriyetine neden olduğu bilgisinin yer aldığı aktarıldı.

Söz konusu mektupta, Çiftçi Towers'ın başlangıçta hakimiyet bütçesinin 390 milyon dolar olarak belirlendiği, söz konusu satışlardan resmi olarak toplam tahsilatın 364 buçuk milyon dolar olduğu ifade edildi.

Bu satışlardan 5 milyon 800 bin dolar tahsil edilecek rakam daha bulunduğu belirtilen mektupta, buna rağmen grup şirketlerinin 600 milyon dolar civarında borcu olduğu, inşaatın neden bitirilemediği ve resmi yollarla tahsil edilen paraların akıbetinin belli olmadığı kaydedildi.

Dilekçede, Hakan Mehmet Çiftçi'nin kasti ve kusurlu eylemleri nedeniyle projenin atıl duruma geldiği, Çelikkan ile birçok kurum, kişi ve kamunun zarara uğradığı aktarılarak sanık hakkında soruşturma başlatılması ve dava açılması talep edildi.

- Türkerler Holding'in şikayet dilekçesi

İhbar eden Türkerler Holding'in dilekçesinde ise, sanık Hakan Mehmet Çiftçi'nin yönettiği şirketlerin 2015'ten sonra iflas ve tasfiye sürecine girdiği, Kazım Türker'in ise halen Türkerler İnşaat Turizm Mad. Enj. Ürt. Tic. ve San AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdüğü, müşteki şirket ve şüpheli şirketler arasında 2009'da Zincirlikuyu'da proje yapımı konusunda yaklaşık 260 milyon dolar maliyet öngörülen bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Sanığın söz konusu 10 yıllık süre zarfında inşaat giderlerini sahte faturalarla yükselttiği, ticari defterlerini ve diğer resmi kayıtları yanıltıcı şekilde düzenlediği belirtilen dilekçede, vergi dairesi, bankalar ve diğer resmi kurumlara gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunduğu, proje ortakları ile diğer tüketicileri dolandırdığı kaydedildi.

Dikeçede, sanığın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "vergi usul kanununa muhalefet", "hayali ihracat ve ithalat", "güveni kötüye kullanma", "dolandırıcılık", "hileli iflas" ve "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği ifade edilerek cezalandırılması talep edildi.

- Bilirkişi raporu

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise Çiftçiler Gayrimenkul AŞ'nin projeye konu araziyi krediyle satın aldığı, 2011 sonuna kadar 291 milyon dolar kredi borcu altına girdiği ancak borcun 2017'ye kadar 400 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Şirketin içindeki bazı varlıkların bölünerek başka şirket olan Çiftçiler Alışveriş Merkezi AŞ'ye devredildiği, bu varlıklar satılarak kredi borcu azaltılabilecekken varlıklarının bölünme neticesinde şirketin finansal yapısının bozulduğu anlatılan raporda, projenin de zamanında teslim edilemediğinden daire sattığı birçok müşterisinin şirkete davalar açtığı, söz konusu davalarda mağdurlar lehine mahkemelerde tazminatlara hükmedildiğinin de dosyadaki evraklardan görüldüğü kaydedildi.

Suç duyurusu dilekçelerinde yer alan evraklar ve bilirkişi raporundaki tespitlerde sanık Çiftçi'nin hileli olarak Çiftçiler Holding AŞ ile Çiftçiler Gayrimenkul AŞ şirketlerinin iflasını sağlayarak üzerine atılı suçu işlediği hususunda yeteri kadar delil elde edildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanık Hakan Mehmet Çiftçi'nin "hileli iflas" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında, sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber