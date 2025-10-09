'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşı yarın Türkiye'ye dönecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18 Türk vatandaşının yarın öğlen düzenlenecek özel seferle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Haber Giriş : 09 Ekim 2025 23:10, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 23:13
Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşı yarın Türkiye'ye dönecek

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivistin de tahliye edilmesinin planlandığı belirtilen paylaşımda, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin bu akşam Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.

