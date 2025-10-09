Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif

Kamu kurumlarında maaş promosyonu anlaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Anadolu Üniversitesi, 111 bin 500 TL'lik maaş promosyonu anlaşmasıyla dikkat çekmişti.

Bu kez Ankara Üniversitesi sağlık tesislerinde görev yapan personel için yapılan görüşmelerde, 120 bin TL tutarında maaş promosyonu teklifi sunuldu. Promosyonun 3 yıl süreyle geçerli olacağı ifade edilirken, anlaşmanın henüz imzalanmadığı bildirildi.

En yüksek teklifi veren İş Bankası'ndan son bir teklif daha bekleniyor.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Ankara Üniversitesi sağlık tesislerinde yetkili Anadolu Sağlık Sendikası Başkanı Necip Taşkın ile yaptığı görüşmede, maaş promosyonunun 17 Kasım'da ödeneceğini aktardı.