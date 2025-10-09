Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu

Ankara'da Ekim ayı başından bu yana devam eden su kesintileri tartışma yaratıyor. ASKİ'nin açıklamasına göre, Kesikköprü içme suyu ana isale hattında meydana gelen boru patlaması nedeniyle kent genelinde ciddi su temin sorunları yaşanıyor.

Su kesintisinin gölgesinde Mansur Yavaş'ın 7 yıl önce yaptığı açıklamalar sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Yavaş, 2019 yılında yerel seçim öncesinde katıldığı bir televizyon programında Kızılırmak Kesikköprü projesine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

"Kesikköprü projesi ancak 2050 yılları için olabilir"

Mansur Yavaş söz konusu programda, projenin gereksiz olduğunu savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kesikköprü projesi gereksiz bir projedir. Bu proje nüfus artışına göre ancak Ankara'nın 2050 yılları için söz konusu olabilir. Buraya 800 milyon dolar harcandı, bu para hepimizden çıktı. Biz belediyeyi aldığımızda Kızılırmak Kesikköprü suyunu şöyle değerlendirmek istiyoruz. Madem yapıldı, onu oradan kaldıracak halimiz yok. Bu suyu Mogan Gölü'ne verip 1000 kilometrekare arazinin sulu tarıma geçmesini sağlayacağız. Oradaki kaybı halkın cebine koyacağız."

- Kızılırmak Kesiköprü projesi 2009 yılında hayata geçirilmişti

2009 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından hayata geçirilen Kızılırmak Kesikköprü İçme Suyu Projesi, kentin artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmıştı. Proje, uzun yıllar Ankara'nın içme suyu temininde kritik rol oynadı.

Yavaş'ın bu açıklamaları, özellikle su kesintilerinin yaşandığı bu dönemde "önceliklendirme ve yatırım politikaları" üzerinden yeniden tartışmaya açıldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, projenin gerekliliği ve günümüzdeki stratejik önemine dikkat çekti.

Ankara'da su kesintisi sürüyor

ASKİ'nin verilerine göre, Kesikköprü hattındaki patlağın ardından onarım çalışmaları aralıksız sürerken, bazı ilçelerde su kesintileri günlerdir devam ediyor. Yavaş ve ABB yönetimi, hattın eski olduğunu ve yenileme yatırımlarının sürdüğünü belirtiyor.

Ancak 2019'daki açıklamaların yeniden gündeme gelmesi, hem siyasi hem de kamuoyunda tartışmayı daha da büyüttü.

Mansur Yavaş'ın 2019'daki kampanya döneminden ibretlik bir video.



Kendisi şu an Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan Kesikköprü projesini gereksiz buluyormuş.



Ona göre, 2009'da yapılan bu proje 2050 yılında devreye alınmalıymış.



Dahası seçildiği takdirde bu suyu sulama alanında. pic.twitter.com/cSIhr8mjcO Nurettin Kalkan (@mnkalkan) October 8, 2025

Sosyal medyada öne çıkan yorumlar

Ankara'da günlerdir süren su kesintileri kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Mansur Yavaş'ın geçmişte Kesikköprü projesiyle ilgili söylediği "Madem yapıldı, onu oradan kaldıracak halimiz yok" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kullanıcı hem Yavaş'ı hem de projeye yaklaşımını eleştiren yorumlar yaptı.

* "Bu adamın zihniyeti 'Madem yapıldı, onu oradan kaldıracak halimiz yok' cümlesinde gizli. Elinden gelse geri kaldırır o boruları ve bunu maliyetten değil Melih Gökçek düşmanlığından yapar. Benim anlamadığım Ankaralılar neden şaşırıyor? Mansur Yavaş hep böyle biriydi, normali bu."

* "Bugün Ankara'ya yağmurlu günde su verilmedi!"

* "Geldiğimiz nokta: Hiçbir şey yapamadığı gibi 154 milyar TL'yi konser için harcadı beyefendi."

* "Olsun çorba dağıtıyor, elektrik ve doğalgaz desteği veriyor, konser veriyor.."