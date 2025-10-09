Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasına ilişkin, "Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz. Anlaşmaya katkı sunduğumuz gibi uygulanmasını da yakından takip edeceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 10:57, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 11:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Sayın Trump'ın ortaya koyduğu planın Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Hamas ve İsrail temsilcileri tarafından müzakere edilerek kabul edildiğini belirten Yılmaz, "Çok geç kalmış olsa da, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Yılmaz, daha fazla Filistinli masumun kanının dökülmemesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden inşa süreci ile Gazze'nin farklı bir döneme gireceğini belirterek, "Çok dar bir alanda, dünyanın en gelişmiş silahları karşısında, tüm imkansızlıklar içinde büyük bir direniş gösteren Gazze halkını gönülden selamlıyoruz" dedi.

"Anlaşmanın uygulanmasını da yakından takip ederek sürece katkı sunacağız"

İki yıldır süren insanlık dışı saldırılara rağmen Filistin halkının toprağından sökülüp atılamadığını vurgulayan Yılmaz, "Bir çok ülke Filistin Devletini resmen tanıdı. Gazze'nin direnişi tüm dünyada uyanışa vesile oldu. Gazze'de işgale, ablukaya ve soykırıma direniş, insanlığın ve insani değerlerin dirilişine dönüştü. Bu uyanış etrafında oluşan "insanlık ittifakı" ve "Sumud ruhu" daha adaletli bir dünya umudunun güçlenmesine vesile oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem tarafların varılan anlaşmaya sadık kalmasını ve etkili şekilde uygulamalarını bekliyoruz. Anlaşmaya katkı sunduğumuz gibi, uygulanmasını da yakından takip ederek sürece katkı sunacağız. Bu sürecin sonunda işgalin tamamen sona ermesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletinin hayat bulması; herkes için güvenliği, huzuru ve barışı kalıcı hale getirecektir."

