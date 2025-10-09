Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz

Türkiye'nin En Hızlı Bü-yüyen 100 Şirketi progra-mında konuşan Cumhur-başkanı Yardımcısı Cevdet Yıl-maz; çatışmaların yoğunlaştığı, belirsizliklerin arttığı ve kriz-lerin derinleştiği küresel bir or-tamda Türkiye'nin siyasi istik-rarı, güçlü kurumları ve karar-lı politikalarıyla süreci etkin bir şekilde yönettiğini söyledi.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre bu yılın sonuna gelindiğinde Türki-ye ekonomisinin 1.5 trilyon do-ları aşan bir hacme ulaşacağını, kişi başına gelirin ise 17 bin dola-rın üstünde olacağını tahmin et-tiklerini belirten Yılmaz, Türki-ye'nin ilk defa tarihinde yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacağını ifade etti.

"Yüzde 30'un altında enflasyon hedefi var"

Cevdet Yılmaz, enflasyonu dü-şürmek için koordineli, çok bo-yutlu ve kararlı bir politikayı ha-yata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Hedefimiz yıl sonunda yüzde 30'un altında bir enflasyon oranı. Gelecek sene yüzde 20'nin altında bir enflasyon oranı, 2027'de ise tek haneli enf-lasyona yeniden ülkemizi kavuş-turmak. Bunun için her türlü gay-reti sarf ediyoruz. Kolay değil. Bir taraftan depremin yaralarını sa-rarken, bir taraftan çevremizde-ki jeopolitik gelişmeleri yakından takip edip tutum alırken, bir ta-raftan da bu programımızı hayata geçiriyoruz. Enflasyonu düşürür-ken büyüme performansımızı da belli bir seviyede koruyoruz."

OVP'deki 2028 yılı hedeflerine ilişkin konuşan Yılmaz, enflas-yonu kalıcı şekilde tek haneli ra-kamlara indireceklerini, cari açı-ğı yüzde 1'ler civarına çekecek-lerini, gelecek 3 yılda 2.5 milyon ilave istihdam oluşturacaklarını sözlerine ekledi.