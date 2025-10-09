Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Türkiye ekonomisinin yıl sonunda 1.5 trilyon dolarlık hacme, kişi başına gelirin ise 17 bin dolara erişeceğini belirterek, "Tarihte ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine adım atacağız" dedi.

Türkiye'nin En Hızlı Bü-yüyen 100 Şirketi progra-mında konuşan Cumhur-başkanı Yardımcısı Cevdet Yıl-maz; çatışmaların yoğunlaştığı, belirsizliklerin arttığı ve kriz-lerin derinleştiği küresel bir or-tamda Türkiye'nin siyasi istik-rarı, güçlü kurumları ve karar-lı politikalarıyla süreci etkin bir şekilde yönettiğini söyledi.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre bu yılın sonuna gelindiğinde Türki-ye ekonomisinin 1.5 trilyon do-ları aşan bir hacme ulaşacağını, kişi başına gelirin ise 17 bin dola-rın üstünde olacağını tahmin et-tiklerini belirten Yılmaz, Türki-ye'nin ilk defa tarihinde yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacağını ifade etti.

"Yüzde 30'un altında enflasyon hedefi var"

Cevdet Yılmaz, enflasyonu dü-şürmek için koordineli, çok bo-yutlu ve kararlı bir politikayı ha-yata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Hedefimiz yıl sonunda yüzde 30'un altında bir enflasyon oranı. Gelecek sene yüzde 20'nin altında bir enflasyon oranı, 2027'de ise tek haneli enf-lasyona yeniden ülkemizi kavuş-turmak. Bunun için her türlü gay-reti sarf ediyoruz. Kolay değil. Bir taraftan depremin yaralarını sa-rarken, bir taraftan çevremizde-ki jeopolitik gelişmeleri yakından takip edip tutum alırken, bir ta-raftan da bu programımızı hayata geçiriyoruz. Enflasyonu düşürür-ken büyüme performansımızı da belli bir seviyede koruyoruz."

OVP'deki 2028 yılı hedeflerine ilişkin konuşan Yılmaz, enflas-yonu kalıcı şekilde tek haneli ra-kamlara indireceklerini, cari açı-ğı yüzde 1'ler civarına çekecek-lerini, gelecek 3 yılda 2.5 milyon ilave istihdam oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

