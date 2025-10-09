Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Türkiye ekonomisinin yıl sonunda 1.5 trilyon dolarlık hacme, kişi başına gelirin ise 17 bin dolara erişeceğini belirterek, "Tarihte ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine adım atacağız" dedi.
Türkiye'nin En Hızlı Bü-yüyen 100 Şirketi progra-mında konuşan Cumhur-başkanı Yardımcısı Cevdet Yıl-maz; çatışmaların yoğunlaştığı, belirsizliklerin arttığı ve kriz-lerin derinleştiği küresel bir or-tamda Türkiye'nin siyasi istik-rarı, güçlü kurumları ve karar-lı politikalarıyla süreci etkin bir şekilde yönettiğini söyledi.
Orta Vadeli Program'a (OVP) göre bu yılın sonuna gelindiğinde Türki-ye ekonomisinin 1.5 trilyon do-ları aşan bir hacme ulaşacağını, kişi başına gelirin ise 17 bin dola-rın üstünde olacağını tahmin et-tiklerini belirten Yılmaz, Türki-ye'nin ilk defa tarihinde yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacağını ifade etti.
"Yüzde 30'un altında enflasyon hedefi var"
Cevdet Yılmaz, enflasyonu dü-şürmek için koordineli, çok bo-yutlu ve kararlı bir politikayı ha-yata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Hedefimiz yıl sonunda yüzde 30'un altında bir enflasyon oranı. Gelecek sene yüzde 20'nin altında bir enflasyon oranı, 2027'de ise tek haneli enf-lasyona yeniden ülkemizi kavuş-turmak. Bunun için her türlü gay-reti sarf ediyoruz. Kolay değil. Bir taraftan depremin yaralarını sa-rarken, bir taraftan çevremizde-ki jeopolitik gelişmeleri yakından takip edip tutum alırken, bir ta-raftan da bu programımızı hayata geçiriyoruz. Enflasyonu düşürür-ken büyüme performansımızı da belli bir seviyede koruyoruz."
OVP'deki 2028 yılı hedeflerine ilişkin konuşan Yılmaz, enflas-yonu kalıcı şekilde tek haneli ra-kamlara indireceklerini, cari açı-ğı yüzde 1'ler civarına çekecek-lerini, gelecek 3 yılda 2.5 milyon ilave istihdam oluşturacaklarını sözlerine ekledi.