Yabancı uyruklu iş insanını dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Rusya ve Slovakya vatandaşı iş insanını, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 18:57, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 19:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan kişinin, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle kendisinden yaklaşık 197 milyon avro alan şüphelilerin sahte belgeler düzenledikleri, paranın izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Firari durumda olan 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen avukat şüphelinin de kendisinin ifade vermeye geleceği belirtildi.

Savcılığın talebi üzerine İstanbul Adliyesi'ne götürülen 9 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i tutuklanmaları, 4'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "resmi/özel belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, 12 şüpheliden 10'u yakalanmıştı.

