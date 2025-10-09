Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih

Yurt dışında eğitim almak, geçmişte lüks olarak görülürken, günümüzde Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin artan fiyatları nedeniyle artık akıllıca bir tercih olarak değerlendiriliyor. Özellikle Avrupa'daki devlet üniversitelerinin ücretsiz olması, aileler için büyük bir avantaj sağlıyor. Türkiye'deki özel liselerin ve vakıf üniversitelerinin yüksek ücretleri, öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelere yönelmesine neden oluyor. Ayrıca, Avrupa'daki birçok üniversitenin sunduğu uygun fiyatlar ve yüksek eğitim kalitesi, gençlerin tercihini yurt dışından yana kullanmasına yol açıyor. Son yıllarda düzenlenen IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları'na olan ilgi de bu eğilimi destekliyor. Avrupa'da eğitim almak, artık lüks olmaktan çıkıp daha ulaşılabilir bir seçenek haline geldi.

Yurt Dışında Eğitimde Ekonomik Avantajlar

Deniz Akar, Avrupa'da devlet üniversitelerinin ücretsiz olmasının aileler için cazip olduğunu belirtiyor. Avrupa'daki özel üniversiteler bile Türkiye'deki liselerden daha uygun fiyatlarla eğitim imkanı sunabiliyor. Türkiye'de şehir dışında okuyacak öğrenciler için kira giderlerinin de yüksek olması, toplam maliyeti artırıyor. Bu nedenle aileler, daha kaliteli eğitimi daha uygun fiyatlarla almayı tercih ediyor.

Fiyat Karşılaştırmaları

Türkiye: En ekonomik vakıf üniversitesi - 5 bin dolar Ortalama bir üniversite - 2 bin dolar En pahalı üniversite - 36 bin 400 dolar

İngiltere: Ekonomik bir üniversite - 10 bin dolar Ortalama bir üniversite - 13 bin dolar En pahalı üniversite - 40 bin dolar

Almanya: Ekonomik bir özel üniversite - 6 bin dolar Ortalama bir özel üniversite - 10 bin dolar Devlet üniversiteleri ücretsiz

İtalya: Devlet üniversiteleri ücretsiz Ekonomik bir özel üniversite - 6 bin dolar Ortalama bir özel üniversite - 10 bin dolar

Kanada: Ekonomik bir üniversite - 12 bin dolar Ortalama bir üniversite - 25 bin dolar

Amerika: Ekonomik bir üniversite - 10 bin dolar Ortalama bir üniversite - 20 bin dolar En pahalı üniversite - 60 bin dolar

Polonya: Ekonomik bir üniversite - 3 bin dolar Ortalama bir üniversite - 5 bin dolar

Hollanda: Ortalama bir özel üniversite - 7 bin dolar Ortalama bir devlet üniversitesi - 8 bin dolar



Dünya Sıralamasında Üniversiteler ve Fuarlar

Cambridge Üniversitesi gibi prestijli kurumların yıllık eğitim ücretleri 20 bin sterlinden başlarken, Türkiye'deki önde gelen vakıf liselerinin yıllık ücretleri ise 1 milyon Türk lirasını aşmış durumda. Bu nedenle, Türkiye'de düzenlenen ve dünyanın en iyi üniversitelerinin katıldığı fuarlara olan ilgi her geçen yıl artıyor. IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları da bu yıl Ankara, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Mahmut Özay