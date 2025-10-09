Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin yüksek fiyatları, öğrencileri Avrupa'daki uygun maliyetli üniversitelere yönlendiriyor.
Yurt dışında eğitim almak, geçmişte lüks olarak görülürken, günümüzde Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin artan fiyatları nedeniyle artık akıllıca bir tercih olarak değerlendiriliyor. Özellikle Avrupa'daki devlet üniversitelerinin ücretsiz olması, aileler için büyük bir avantaj sağlıyor. Türkiye'deki özel liselerin ve vakıf üniversitelerinin yüksek ücretleri, öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelere yönelmesine neden oluyor. Ayrıca, Avrupa'daki birçok üniversitenin sunduğu uygun fiyatlar ve yüksek eğitim kalitesi, gençlerin tercihini yurt dışından yana kullanmasına yol açıyor. Son yıllarda düzenlenen IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları'na olan ilgi de bu eğilimi destekliyor. Avrupa'da eğitim almak, artık lüks olmaktan çıkıp daha ulaşılabilir bir seçenek haline geldi.
Yurt Dışında Eğitimde Ekonomik Avantajlar
Deniz Akar, Avrupa'da devlet üniversitelerinin ücretsiz olmasının aileler için cazip olduğunu belirtiyor. Avrupa'daki özel üniversiteler bile Türkiye'deki liselerden daha uygun fiyatlarla eğitim imkanı sunabiliyor. Türkiye'de şehir dışında okuyacak öğrenciler için kira giderlerinin de yüksek olması, toplam maliyeti artırıyor. Bu nedenle aileler, daha kaliteli eğitimi daha uygun fiyatlarla almayı tercih ediyor.
Fiyat Karşılaştırmaları
- Türkiye:
- En ekonomik vakıf üniversitesi - 5 bin dolar
- Ortalama bir üniversite - 2 bin dolar
- En pahalı üniversite - 36 bin 400 dolar
- İngiltere:
- Ekonomik bir üniversite - 10 bin dolar
- Ortalama bir üniversite - 13 bin dolar
- En pahalı üniversite - 40 bin dolar
- Almanya:
- Ekonomik bir özel üniversite - 6 bin dolar
- Ortalama bir özel üniversite - 10 bin dolar
- Devlet üniversiteleri ücretsiz
- İtalya:
- Devlet üniversiteleri ücretsiz
- Ekonomik bir özel üniversite - 6 bin dolar
- Ortalama bir özel üniversite - 10 bin dolar
- Kanada:
- Ekonomik bir üniversite - 12 bin dolar
- Ortalama bir üniversite - 25 bin dolar
- Amerika:
- Ekonomik bir üniversite - 10 bin dolar
- Ortalama bir üniversite - 20 bin dolar
- En pahalı üniversite - 60 bin dolar
- Polonya:
- Ekonomik bir üniversite - 3 bin dolar
- Ortalama bir üniversite - 5 bin dolar
- Hollanda:
- Ortalama bir özel üniversite - 7 bin dolar
- Ortalama bir devlet üniversitesi - 8 bin dolar
Dünya Sıralamasında Üniversiteler ve Fuarlar
Cambridge Üniversitesi gibi prestijli kurumların yıllık eğitim ücretleri 20 bin sterlinden başlarken, Türkiye'deki önde gelen vakıf liselerinin yıllık ücretleri ise 1 milyon Türk lirasını aşmış durumda. Bu nedenle, Türkiye'de düzenlenen ve dünyanın en iyi üniversitelerinin katıldığı fuarlara olan ilgi her geçen yıl artıyor. IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları da bu yıl Ankara, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Mahmut Özay