Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Üç milletvekili Türkiye'ye getiriliyor
Üç milletvekili Türkiye'ye getiriliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor

Gelirine göre orantısız harcama yapanlara özel bildirim dönemi başlıyor. Bakanlık, lüks harcamalarla düşük beyan arasındaki farkı inceleyip açıklanamayan miktarları vergilendirecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 12:56, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 12:57
Yazdır
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir beyanıyla harcama düzeyi arasında büyük farklar bulunan kişilere yönelik yeni bir denetim süreci başlatıyor. Amaç; özellikle yüksek harcama yapmasına karşın az ya da hiç gelir göstermeyen mükelleflerin kaynağını belgeleyemediği tutarları vergilendirmek.

Gelir beyanı düşük, lüks harcama yüksek

Bakanlık, banka hareketlerinden kredi kartı harcamalarına, gayrimenkul alımlarından araç satın alımlarına kadar geniş bir alanda gelişmiş veri analiz sistemlerini kullanıyor. Son incelemelerde bazı kişilerin beyan ettiği gelirle yaptığı harcamalar arasında kat kat fark olduğu tespit edildi.

Örneğin; yıllık yaklaşık 900 bin lira gelir beyan eden bir kişinin milyonlarca lira değerinde gayrimenkul aldığı ve milyonlarca lira tutarında kredi kartı harcaması yaptığı belirlendi. Benzer şekilde 600 bin lira civarında gelir gösteren bir başka mükellefin, lüks konut ve araç alımlarıyla birlikte kart harcamalarının yüz milyonları bulduğu saptandı.

Açıklanamayan fark vergilendirilecek

Bakanlık, gelir-harcama farkı tespit edilenlerden "özel gider bildirimi" isteyecek. Bu bildirime göre kişiler, yaptıkları harcamaların kaynağını belgeyle açıklamak zorunda kalacak. Açıklanamayan tutarlar gelir olarak değerlendirilip vergilendirilecek.

Kendi isteğiyle beyanname vererek farkı kapatanlara ceza indirimi uygulanabilecek. Ancak belge sunamayan ya da açıklama yapmayanlar hakkında vergi incelemesi başlatılacak ve cezalar katlanacak.

Yüksek harcama düşük gelir beyanı için yasal düzenleme yolda

Bakanlık yalnızca "yüksek harcama - düşük beyan" durumlarını kapsama alacak. Bu kapsamda yasal düzenleme hazırlıkları da devam ediyor. Amaç, kayıt dışı kazançları sistemli şekilde ortaya çıkarmak ve vergide adaleti güçlendirmek.

Yetkililer, belgelenebilir geliri olanların endişe etmemesi gerektiğini belirterek,

"Kaynağını belgeleyen mükelleflerin içi rahat olsun" mesajı verdi.

Vergide adalet hedefleniyor

Yeni denetim sistemiyle hem kayıt dışılıkla mücadele edilmesi hem de lüks tüketimi belgelemeyen mükelleflerin vergisel sorumluluklarının netleştirilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber