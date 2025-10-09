Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Planı'nın ilk aşaması konusunda Hamas ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, "Yarın hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak ve tüm değerli rehinelerimizi evlerine geri getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş : 09 Ekim 2025 07:26, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 07:37
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının İsrail ve Hamas tarafından onaylandığını duyurmasının ardından İsrail'den konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı İbranice paylaşımda Hamas ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, "İsrail için büyük bir gün. Yarın hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak ve tüm değerli rehinelerimizi evlerine geri getireceğiz" dedi. İsrail ordusuna ve Trump'a teşekkür eden Netanyahu, "Tanrı'nın yardımıyla, birlikte tüm hedeflerimize ulaşmaya ve komşularımızla barışı genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Başkan Trump'a teşekkür ediyorum"

Daha sonra İngilizce olarak ayrı bir paylaşım yapan Netanyahu, planın ilk aşamasının onaylanmasıyla tüm rehinelerin ülkeye geri getirileceğini yineleyerek, "Bu, İsrail Devleti için diplomatik bir başarı ve ulusal ve manevi bir zaferdir" değerlendirmesini yaptı. Sürecin başından bu yana "tüm rehineleri evlerine geri döndürmek" ve "İsrail'in hedeflerini gerçekleştirmek" konusunda kararlı bir tavır sergilediğini söyleyen Netanyahu, "Sarsılmaz kararlılığımız, güçlü askeri harekatımız ve büyük dostumuz ve müttefikimiz Başkan Trump'ın çabaları sayesinde bu kritik dönüm noktasına ulaştık" dedi. Netanyahu, "Başkan Trump'a liderliği, ortaklığı ve İsrail'in güvenliği ile rehinelerimizin serbest bırakılması konusundaki sarsılmaz kararlılığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmaya varıldığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının "İsrail ve Hamas tarafından onaylandığını" duyurarak, "Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ederiz" açıklamasında bulunmuştu. Bundan sonra tarafların atacağı adımlara değinen Trump, "Bu, tüm rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışa doğru atılan ilk adımlar olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan bir hatta çekeceği anlamına geliyor" demişti.


