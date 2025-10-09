Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas'ın ateşkesin ilk aşamasını kabul ettiğini duyurdu. Trump, açıklamasında İsrail'in belirlenen noktaya çekileceğini ifade etti.

TRUMP: NE MUTLU BARIŞ YAPANLARA

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas 'ın barış planının ilk aşamasını onayladıklarını duyurdu. Trump, yaptığı açıklamada, "İsrail ve Hamas'ın barış planımızın ilk aşamasını onayladıklarını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu, tüm rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in anlaşmayla belirlenen hatta kadar askerlerini çekeceği anlamına geliyor. Bu adımlar, güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışın ilk adımlarıdır. Tüm taraflara adil davranılacaktır! Bu, Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, çevredeki tüm ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir gün! Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayı gerçekleştirmek için bizimle çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz. NE MUTLU BARIŞ YAPANLARA!" ifadelerine yer verdi.

HAMAS: SERBEST BIRAKILMASI PLANLANAN FİLİSTİNLİLERİN LİSTESİNİ TESLİM ETTİK

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'in serbest bırakmasını istedikleri Filistinlilerin listesini teslim ettiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında mutabık kalınan kriterler çerçevesinde esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesinin iletildiği belirtildi.

Serbest bırakılacak Filistinlilerin isimleri üzerinde nihai mutabakatın sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından isimlerin paylaşılacağı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin Hamas'ın birincil önceliklerinden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "son Filistinli esir serbest kalana kadar" çabaların sürdürüleceği aktarıldı.