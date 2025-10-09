Erdoğan: Rize'den aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü

'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef Rize'den aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Allah'a hamd ediyoruz, ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Bu heyelan bölgelerini görme imkanımız olacak" dedi.

Haber Giriş : 09 Ekim 2025 22:27, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 22:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inerek, otobüse geçti.

Burada konuşan Erdoğan, yoğun bir dönemden geçtiklerini belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldığını, tüm dünyaya seslendiğini ve dönüşte de İstanbul'da bazı programlara katıldığını söyledi.

Baba ocağına gelme sözü verdiğini anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sözümüzü yerine getirmek mümkün oldu, elhamdülillah. Rahmet dolu da bir akşam, yağmur bayağı bol. Yarın Rize programımız var. Rize programından sonra valilik önünde bir açılış programımızı, mitingimizi yapacağız. Ardından Ayder'deki gelişmeler sebebiyle Ayder'e çıkalım istiyoruz. Cumartesi programımız var. Pazar günü inşallah bir de Trabzon programımız olacak. Rize'den sonra Trabzon'a geçeceğiz ve Trabzon'da da saat 15.00 gibi inşallah mitingimizi yapacağız."

Rize'de son dönemde yaşanan sel ve heyelanları hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maalesef Rize'den aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Allah'a hamd ediyoruz, ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Bu heyelan bölgelerini görme imkanımız olacak. Ayder toparlanmış olmasına rağmen yine de buraları bir gidip görelim istedik. Buraları çok daha güzel hale getirmek istiyoruz. TOKİ'nin yapmış olduğu konutları gördüm, bundan ayrıca mutlu oldum. Malum, şehir hastanemizin yapımı süratle devam ediyor. İnşaatı da görmek suretiyle şehir hastanemizi bizzat görelim istiyorum. Güneysu'daki hastanemizin de şu anda süratle yapımı devam ediyor. Onu da göreceğiz. Gerek alt yapıda gerek üst yapıda bu adımları atmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine tezahüratta bulunan AK Parti Gençlik Kolları üyelerinden çok çalışmalarını istedi.

Erdoğan, "AK Gençlik deyip de işi dere yatağına bırakmayın tamam mı? Gençlerin hepsi sizinle el ele olacak, omuz omuza olacak ve AK Parti çatısı altında yola devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan ve milletvekillerinin de Rize'de olduğuna dikkati çeken Erdoğan, vatandaşların cuma gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

