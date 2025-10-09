TBMM'de gar saldırısı tartışması

O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Sponsorlu İçerik
Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' iddianamesi kabul edildi
Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' iddianamesi kabul edildi
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Genel Kurul'un gündeminde değişiklik: Trafik Cezalarına İlişkin Teklif haftaya görüşülecek
Genel Kurul'un gündeminde değişiklik: Trafik Cezalarına İlişkin Teklif haftaya görüşülecek
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
İsrail'in alıkoyduğu üç vekil Azerbaycan üzerinden geliyor
İsrail'in alıkoyduğu üç vekil Azerbaycan üzerinden geliyor
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM'de gar saldırısı tartışması

TBMM'de gar saldırısı tartışması yaşandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 20:34, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 21:06
Yazdır
TBMM'de gar saldırısı tartışması

DEM Parti Grup önerisi sırasında, gar saldırısı hakkında tartışma çıktı. CHP Malatya Milletvekilli Veli Ağbaba, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili, "Gar katliamında mahkemeye gittiğimiz zaman katledilen insanların yakınlarına suçlu gibi davranıldı. Bu katliamın önü açılmıştır, göz yumulmuştur. Vicdanı olan herkes bunu söyler. Hiçbir tedbir alınmadı. O katil çay içe içe geldi. İnsanlık tarihinin en barbar örgütünün önünü açtınız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, başkentin ortasında 104 kişinin öldüğüne dikkat çekerek, "Bizim bir eylemde durdurulmadığımız durak yoktur. Biz miting alanına çantalarımız arana arana gireriz. O gün mitingde benim yüzlerce arkadaşım vardı. Eşim bizzat oradaydı. Yaralıları pankartlarla taşıdı. Orada yaralılara gaz sıkıldı" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, 11 Eylül'de insanların hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Fransa'da saldırılar yapıldı. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütleri eylem yaptığında kendi ülkeleri suçlanmıyor. Faili IŞİD'se siz niye öfkenizi IŞİD'e değil de devlete yöneltiyorsunuz? Sizin derdiniz devletle. Fırat Kalkanı'nı, İdlib'deki operasyonları kim yaptı? Bütün bu mücadeleyi Türkiye yaptı. Bu mücadele verildiği için bugün Suriye'de bir düzen var" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber