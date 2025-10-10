Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu

Gazze'de dün imzalanan ateşkesin detayları netleşmeye başladı. Buna göre İsrail, ateşkesi onaylamasının ardından çatışmalar derhal sona erecek ve ordu "sarı hat" olarak tanımlanan sınıra çekilecek.

Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu

Gazze'de 2 yıldır süren soykırımın ardından İsrail, ateşkesi kabul etti.

İsrail, Türkiye ve ABD'nin baskılarının ardından ateşkes için Mısır'da Hamas ile masaya oturdu.

Dün saat 12:06 sıralarında da Mısır'da Gazze'deki ateşkesin başlaması için anlaşmaya imza atıldı ve akşam saatlerinde de İsrail kabinesi onay verdi.

Ateşkesin başlamasından sonra anlaşma maddelerine ilişkin detaylar merak ediliyordu.

GAZZE'DE ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU

Gazze'de anlaşmanın detayları ortaya çıktı...

Buna göre saldırılar hızla duracak ve İsrail ordusu da işgal ettiği alanlardan çekilmeye başlayacak.

İSRAİL SARI HATTA ÇEKİLECEK, YARDIM GİRİŞLERİNE İZİN VERİLECEK

İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını yayımladı.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının detaylı temelini içeren metnin maddeleri şu şekilde:

  • - İsrail hükümetinin anlaşmayı onaylamasının ardından çatışmalar derhal sona erecek.
  • - Ateşkes, hava saldırıları, top atışları ve kara saldırıları da dahil olmak üzere tüm askeri faaliyetlerin tamamen durdurulmasını kapsayacak.
  • - Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'de ateşkes hemen uygulanacak.
  • - İsrail ordusu 24 saat içinde 'sarı hat' olarak tanımlanan sınıra çekilecek.
  • - İsrail ordusunun sarı hatta çekilmesiyle Hamas, 72 saat içinde tüm İsrailli esirleri serbest bırakacak.
  • - İsrail hükümetinin onayının ardından hemen Gazze'ye tüm insani yardımların girişine ve yardımların serbestçe dağıtılmasına izin verilecek.
  • - Bu uygulama, 19 Ocak 2025 tarihli kararda belirlenen günde 600 yardım tırı standardına dayanacak.
  • - Hamas, elindeki ölü İsrailli askerlerin bilgilerini, Katar, Mısır, Türkiye ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin katılımıyla oluşturulacak ortak bir mekanizmaya devredecek.
  • - İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasından itibaren 24 saat içinde belirlenen sınırlarına (kısmi çekilme) kadar geri çekilecek.
  • - Ordu, çekildiği bölgelere yeniden giremeyecek ve ateşkes kapsamı tam olarak uygulanacak.
  • - Tam çekilmenin ardından, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin (hayatta olanlar ve ölenler) serbest bırakılması süreci başlayacak.
  • - İlk 72 saatlik süreçte İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde hava gözetimi askıya alınacak.
  • - Esirlerin serbest bırakılmasının herhangi bir tören veya medya kapsamı olmadan yapılacak.
  • - Süreç ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'den oluşan bir ortak komite tarafından denetlenecek.

