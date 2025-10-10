Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu

Gazze'de 2 yıldır süren soykırımın ardından İsrail, ateşkesi kabul etti.

İsrail, Türkiye ve ABD'nin baskılarının ardından ateşkes için Mısır'da Hamas ile masaya oturdu.

Dün saat 12:06 sıralarında da Mısır'da Gazze'deki ateşkesin başlaması için anlaşmaya imza atıldı ve akşam saatlerinde de İsrail kabinesi onay verdi.

Ateşkesin başlamasından sonra anlaşma maddelerine ilişkin detaylar merak ediliyordu.

GAZZE'DE ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU

Gazze'de anlaşmanın detayları ortaya çıktı...

Buna göre saldırılar hızla duracak ve İsrail ordusu da işgal ettiği alanlardan çekilmeye başlayacak.

İSRAİL SARI HATTA ÇEKİLECEK, YARDIM GİRİŞLERİNE İZİN VERİLECEK

İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını yayımladı.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının detaylı temelini içeren metnin maddeleri şu şekilde: