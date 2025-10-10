Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Bakan Fidan'dan ateşkesi uyarısı: İsrail tarafından provokasyon gelmemesi gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese ilişkin, "Burada yoğunlaştığımız bu mutabık kalınan anlaşmanın bir kazaya uğramadan yürümesi önemli. Özellikle İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi, savaşı tekrar başlatacak, soykırımı devam ettirecek, yerinden edinmeyi devam ettirecek bir hususun olmaması gerekiyor." dedi.

Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kahire'de varılan mutabakat neticesinde Gazze'de barış planının birinci aşamasına ilişkin bir anlaşma sağlandığını ve İsrail kabinesinin de bunu onayladığını hatırlatan Fidan, mutabık kalınan anlaşma maddelerinin çok uzun görüşme ve müzakereler neticesinde ulaşılan hususlar olduğunu aktardı.

Fidan, Gazze'ye insani yardımların girmeye başlaması, yerinden edinmişlerin yerlerine dönmesi ve İsrailli birliklerin tekrar haritada belirtilen anlaşılmış yerlere çekilme hususunun birinci aşama planının esas maddelerini oluşturduğunu belirtti.

Bunların hayata geçirilmesinin fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Fidan, "Şimdi biz uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz? İki tane husus var burada yoğunlaştığımız. Birincisi bu mutabık kalınan anlaşmanın bir kazaya uğramadan yürümesi önemli. Özellikle İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi, savaşı tekrar başlatacak, soykırımı devam ettirecek, yerinden edinmeyi devam ettirecek bir hususun olmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Fidan, bu noktada Türkiye olarak hem alandaki anlaşmanın uygulanmasına teknik destek verirken aynı zamanda global stratejik düzeyde de farkındalığı artırmaya ve uluslararası diplomatik gayretleri buraya mobilize etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Anlaşmanın birinci aşaması hayata geçirilirken, sonraki aşamaların da aksamadan uygulanmasının, yeni hedeflere ulaşılması ve sürecin kesintisiz ilerlemesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Çünkü sürecin durması demek Allah muhafaza tekrar katliamlara dönülmesi manasına gelecek. Bunun olmaması için yine uluslararası toplumla, bölgedeki paydaşlarımızla, kardeşlerimizle bir araya gelip bir sonraki aşamalarda iki devletli çözüme gidene kadar neler yapılmalı? Tabii şu anda önceliğimiz Gazze'deki aşamaların uygulanması. Birinci aşama ateşkes, rehineler, insani yardım; ikinci aşama daha sonra Gazze'nin yönetimi meselesi. İçerideki emniyetin ve düzeninin tekrar kurulması vesaire gibi konular olmak üzere bir süreç bizi bekliyor. Bu sürekli dikkatimizi isteyen, yoğunlaşmamızı gerektiren bir konu. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir dikkatle titizlikle bu süreci yönetmeye, yürütmeye devam edeceğiz."

