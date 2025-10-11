Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Trump sağlık kontrolünden geçti: 'Kalp yaşı gerçek yaşından 14 yıl daha genç'

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Barbabella, 79 yaşındaki Trump'ın kalp yaşının gerçek yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğunun tespit edildiğini, sağlık durumunun "olağanüstü" derecede iyi olduğunu açıkladı. Trump ayrıca yıllık grip aşısı ve Covid-19 hatırlatma aşılarını oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yıllık rutin sağlık kontrolünden geçti. Trump ayrıca yaklaşan uluslararası seyahatlerine hazırlık olarak yıllık grip aşısı ve Covid-19 hatırlatma aşılarını oldu. 79 yaşındaki Trump'ın doktoru Sean Barbabella, sağlık kontrolünün ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'e bir bilgi notu göndererek, Trump'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Trump'ın sağlık durumunun "olağanüstü" derecede iyi olduğunu ifade eden Barbabella, "Trump olağanüstü sağlığını koruyor, güçlü kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik ve fiziksel performans sergiliyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın kalp yaşının 65 olarak ölçüldüğünü aktaran Barbabella, "Elektrokardiyografi ile ölçülen ve kardiyovasküler canlılığın doğrulanmış bir ölçüsü olan kalp yaşının, gerçek yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu bulundu" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın sağlığı merak konusu olmuştu

Öte yandan 82 yaşındaki ve önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın bilişsel sağlık durumu, seçim döneminde yaptığı gaflar ve Donald Trump karşısındaki zayıf canlı yayın performansının ardından tartışmalara yol açmıştı. Biden, bu sürecin ardından başkan adaylığından çekilirken, Cumhuriyetçi aday Trump'ın sağlık durumu da merak konusu olmuştu. Trump, seçim dönemi süresince sık sık Biden'dan daha genç ve sağlıklı olduğunu vurgulamıştı.

