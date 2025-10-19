Devlet memuruna refakat izni verilmeli midir?

Normal Refakat İzni Nedir?

Eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat edilmesi durumuna Normal Refakat İzni denir.

Fakat mevzuatlarda sadece refakat iznine dair düzenlemeler yer almakta olup, bu düzenlemeler de 3 aya kadar ücretli izin alınmasına ilişkindir.

Bu bağlamda, hem kanunda hem de yönetmelikte, eşi, çocukları, anne ve babasını hastaneye götürürken, onlara gerek muayene sırasında gerekse muayene sonrasındaki tetkik ve tahliller sırasında eşlik eden memura idari izin verilmesini öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Yine, memur, refakat izni uygulaması hariç olmak üzere, hastanede yatan bakmakla yükümlü oldukları veya bakmakla yükümlü olmadıkları aile fertleri için "refakati uygundur" şeklinde rapor alsa dahi, bu rapora binaen memurun refakatçi olarak o gün işe gelmemesini öngören bir hüküm de bulunmamaktadır.

Uygulamada bu sorunlar, amirlerin inisiyatif kullanıp, memuru o esnada idari izinli saymasıyla çözümlenmekteyken bu sorun Devlet Personel Başkanlığına sorulmuştur.

Devlet Personel Başkanlığına Göre Normal Refakat İzni Verilir

Devlet Personel Başkanlığının 10.05.2013 tarih ve 6759 sayılı; eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hususundaki görüş yazısında;

"- Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği ve bu iznin suiistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen duruma ilişkin belge istenebileceği,

- Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde söz konusu kişilere refakat etmesi amacıyla Devlet memuruna verilen iznin bahsi geçen personelin yıllık izninden veya mazeret izninden düşülmemesi gerektiği, mütalaa edilmektedir." açıklamalarında bulunmuştur.

Kısaca Devlet Personel Başkanlığı, bu tür durumlarda gerekli kolaylığın gösterilmesini ancak bu iznin suiistimal edilmesinin önüne geçilmesi için de ilgililerden belge istenebileceğini belirtmiş ayrıca, verilen iznin yıllık veya mazeret izinlerinden düşülemeyeceğini vurgulamıştır.

Ahmet KANDEMİR