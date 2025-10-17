'Uyuşturucu'dan gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları çıktı
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Wadephul, "Türkiye'yi güvenilir bir NATO müttefiki olarak tanıyoruz ve Eurofighter'ların gönderilmesi bizim için son derece doğal. Hükümet olarak bu sevkiyata olumlu bakıyoruz" dedi.

Haber Giriş : 17 Ekim 2025 20:10
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından NTV'de soruları yanıtladı.

EUROFIGHTER'DA İMZALAR NE ZAMAN?

Eurofighter'ların Türkiye'ye gönderilmesinin doğal olduğunu belirten Wadephul, "Türkiye'yi güvenilir bir NATO müttefiki olarak tanıyoruz ve ortak savunma ittifakımızı birlikte güçlendirmek istiyoruz ve Eurofighter'ların Türkiye'ye gönderilmesi bizim için son derece doğal. Onlar ittifakı savunmak için kullanılacak. Ve Yunanistan da bunlara dahil. Biz hükümet olarak bu uçakların gönderilmesine olumlu bakıyoruz." diye konuştu.

Şirketlerle Türkiye arasında müzakerelerin sürdüğünü söyleyen Bakan, "İttifakı savunmalıyız birlikte. Şu anda Rusya'nın bir agrasyonu söz konusu. Bu sevkiyata bu açıdan olumlu bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

İmza süreci ve teslimatla ilgili süreci de değerlendiren Wadephul, "Bunun kısa süre içerisinde olacağını düşünüyorum. Bu yıl içerisinde olabilir diye düşünüyorum. Eurofitghter'lar uzun süredir üretilen bir model ve kapasitenin genişletildiğini duydum. Bu nedenle Türkiye'ye kısa zamanda sevkiyat gerçekleşecektir. Fakat bu kararlar şirketler tarafından alınacak. Bu bilgileri şirketler verebilir. Öncelikle imzalanmış bir anlaşmaya ihhtiyacımız var. Bunun üzerinde çalışılıyor." dedi.

GAZZE'YE YARDIM TOPLANTISI

Kasım 2. yarısında Mısır'da bir toplantı daha yapılacağını söyleyen Alman Bakan, "Türkiye Mısır ve Katar bizim için önemli aracı konumlardaydı. Şimdi uygulanması gerekiyor bu planın. İnsanlaırn yaşayabilecekleri koşulları sağlayamalıyız. Önümüz kış ve insanlara acil yardım gerekiyor." diye konuştu.

ALMANYA NEDEN FİLİSTİN'İ TANIMADI?

Almanya'nın Filistin'i tanıyıp tanımayacağı sorulan Wadephul, "İsraille Filisitnliler düzenli bir müzakere sürecinde anlaşmaya varması gerekecek. Bir Filisitn devletinin kurulmasıyla ilgili olarak. Ve İsrail devleti de tüm komşuları tarafından kabul edilmeli. İki devlet olmalı konusunda hemfikiriz." dedi.

