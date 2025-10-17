Marketin ortasında küçük çocuğu tekme tokat dövdü

Eskişehir'de, küçük çocuğunu markette defalarca tekmelediği anlar güvenlik kameralarına yansıyan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir marketin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; baba C.E., raflara doğru dönük olan 5 yaşındaki erkek çocuğuna bilinmeyen sebeple tekme attı. Şahıs, aldığı darbenin etkisiyle düşen çocuğunu yerde de tekmelemeye devam etti. Bu esnada bir market çalışanının engel olmaya çalıştığı şahıs, kısa süre sonra çocuğu yanına alarak adresten ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

"BU ADAM AKIL HASTANESİNE YATIRILSIN"

Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma sert tepki gösterdi. Videonun altına, "İnşallah sosyal hizmetler çocuğu adamın elinden alır", "Bu adam akıl hastanesine yatırılsın, küçücük çocuğa yaptığına bak" gibi yorumlar yapıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, baba C.E. hakkında da gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince yakalanan C.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.