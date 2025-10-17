Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 26 gözaltı kararı

Can Holding operasyonunda ikinci dalga operasyonunda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kenan Tekdağ, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri de bulunuyor.

KENAN TEKDAĞ YENİDEN GÖZALTINDA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam (26) şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.