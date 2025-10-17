AK Parti'de 3 il başkanlığına atama yapıldı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Adıyaman İl Başkanlığına Ekrem Gürcan Çadır, Muğla İl Başkanlığına Cengizhan Güngör ve Ordu İl Başkanlığına Samet Özdemir atandı.

Açıklamada, bugüne kadar göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı partinin söz konusu illerde daha önce görev yapan il başkanlarına teşekkür edilirken, yeni görevlendirilen il başkanlarına da başarı dileğinde bulunuldu.