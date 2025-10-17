Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı, TBMM'ye sunulan Milli Parklar Kanun teklifiyle ilgili "milli parkların statüsünün değiştirilerek otel yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, teklifin asıl amacının, milli park ve tabiat parkları gibi alanların daha sıkı korunması olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 17:30, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 17:31
Yazdır
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün, milli parklarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili, "milli parkların statüsünün değiştirilerek otel yapılmasının önünün açılacağı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DKMP'nin faaliyet alanlarına giren konulara ilişkin ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri içeren kanun teklifinin, 10 Ekim'de TBMM'ye sunulduğu hatırlatıldı.

Kanun teklifiyle ilgili basında, sosyal medyada ve çeşitli mecralarda "gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan" bazı iddialar üzerine açıklama yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, son 23 yılda Türkiye'deki korunan alan sayısının 172'den 688'e, bunların yüzölçümünün ise 818 bin hektardan 3,4 milyon hektara çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, koruma altına alınan sulak alanların sayısının 9'dan 136'ya, 159 bin hektar olan sulak alan yüzölçümünün de 1 milyon 186 bin hektara yükseltildiğinin altı çizildi.

"Alanların daha sıkı korunması hedeflendi"

Açıklamada, teklif edilen kanun düzenlemesiyle milli park ve tabiat parkları gibi zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine sahip alanların daha sıkı korunmasına dönük, av ve doğa koruma memuru sayısının artırılması, biyolojik çeşitliliği tehdit eden faaliyetlerin daha etkin denetlenmesi ve önlenmesi, milli parklarda yapılan kaçak yapıların mahkeme kararı beklenmeksizin yıkılabilmesi ve kanuna aykırı davrananlara yönelik hapis ve para cezalarının artırılması gibi tedbirlerin hedeflendiği belirtildi.

Kanun teklifiyle ilgili çeşitli mecralarda yer alan iddialara da yanıt verilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Meclise sunulan kanun teklifinin yeni bir 'talan yasası' olduğu, milli parkların koruma statüsünün değiştirilerek bu alanlara otel ve konaklama tesisi yapılacağı iddia edilmektedir. Kanun teklifinde milli parkların statüsünün değiştirilerek otel yapılmasının önünün açılacağı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İddialarda bahsi geçen husus 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1983 yılından bu yana değiştirilmemiştir. Dolayısıyla anılan kanun teklifinde yeni bir düzenleme bulunmamaktadır. Kanunla ilgili eleştiride bulunurken çarpıtılan 'kamu yararı ve zaruret' ifadesi, sadece korunan alan içerisinde yaşayan yöre halkının zaruri ihtiyaçlarını karşılama ve halkın mağduriyetini gidermeye yönelik, elektrik, su, ulaşım, telekomünikasyon ve doğal gaz gibi altyapı hizmetlerine izin verilmesidir. Milli parklar içindeki tesislerin Genel Müdürlük, belediyeler veya özel sektör eliyle işlettirilmesi yeni bir uygulama olmayıp, mevcut durumda Orman Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Düzenleme yeni bir yöntem getirmemekte, Orman Kanunu'ndaki hükümlerle Milli Parklar Kanunu'ndaki hükümlerin uyumlu hale getirilmesinden ibarettir."

Açıklamada, korunan alanların statü ve standartlarının, uluslararası sözleşmeler doğrultusunda düzenlenerek mevzuata uyumlaştırıldığı, bu durumda milli parkların içerisine otel yapılmasının önünün açılacağı, talan ve yapılaşmayla korunan alanların betonlaşacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber