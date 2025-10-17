AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
İstanbul'da minibüs devrildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni ekonomi paketiyle imalat sektörü hariç işverenlere sağlanan prim desteğini 2 puana düşüreceklerini ve doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 45'e çıkaracaklarını açıkladı.

17 Ekim 2025
AK Parti kayıt dışı ile mücadeleye dönük düzenlemelerin de yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 36 maddelik kanun teklifini Meclise sundu. Yasa teklifi gelecek hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Yasa teklifinde sosyal güvenlik primlerine dönük düzenlemelerde yer alıyor. özel sektör işverenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için sağlanan 4 puanlık sigorta prim desteği 2 puana düşürülüyor. İmalat sektöründe prim desteği 5 puan olarak sürecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısında emlak vergisi ile ilgili düzenlemenin devam ettiğini belirtti. Belediyeler açısından hak kaybı olmayacak vatandaşı da mağdur etmeyecek bir oran konusunda çalışma yapıldığını açıkladı.

İmalat dışı prim desteği

İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Yüzde 5'lik prim desteği imalat sektöründe devam edecek.

Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkacak

Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkarıyoruz. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştiriyoruz.

Emlak vergisi

Emlak vergileriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Henüz belli bir teknik çalışma tamamlanmadı. Aynı mahallede ve ilçede farklı değerlendirmelere yol açabilecek arsa değerindeki artış oranı ile ikincil değer artış oranının dengeli bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Belediyelerin gelir kaybına uğramadan, hakkaniyetli bir artış oranı sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

Diğer taraftan mesken kira gelirlerine ilişkin istisna kaldırılmakta, ancak kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların, Türkiye sınırları içinde bulunan meskenlerinden elde ettikleri kira gelirlerinde mevcut gelir vergisi istisnası korunmaktadır.

Fon katılma paylarından elde edilen gelirlere ilişkin gelir vergisi

Teklifle, portföyünün en az %51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan bazı serbest fon yatırımcıları tarafından bir yıldan fazla süreyle elde tutulan fon katılma paylarından elde edilen gelirlere ilişkin gelir vergisi istisnasının vergi planlama aracı olarak kullanılmasını önleyecek ve vergi dışında kalan alanın kapsama alınmasına hizmet edecek şekilde düzenleme yapılmaktadır.

BES'te devlet katkısı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 30 olan devlet katkısı oranının, Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50'ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkili olması sağlanacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na borçlanma yetkisi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na, kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankalardan 31/12/2029 tarihine kadar iç borçlanma yapabilme yetkisi verilecek.

Araç satışında en az 1.000 TL noter harcı uygulanacak

Sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile tescil edilmiş (ikinci el) araçların satış ve devirlerinde, noterler satış ve devir bedeli üzerinden binde 2 oranında, en az 1.000 TL olacak şekilde nispi noter harcı alacak. Ayrıca, noterler tarafından gerçekleştirilen ikinci el araç satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılıyor.

UEFA organizasyonlarında Türkiye'de kazanç elde eden yabancı takımlar vergiden muaf

UEFA ile Türkiye'de işyeri veya kanuni merkezi bulunmayan katılımcı takımlar ve görevli tüzel kişiler, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarından Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlardan Gelir ve Kurumlar Vergisi muaf tutulacak.

Yasa teklifinin gerekçesi şöyle;

Vergi dışı alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışıyla mücadele edilmesi ve vergi adaletinin güçlendirilmesi hedeflerine hizmet etmek üzere vergi mevzuatı ile ilgili bazı kanunlarda düzenleme yapılmaktadır.


