18 Ekim 2025 tarihli atama ve görevden alınma kararları yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
1998 Yılı İşçi, 2013 Yılı Memuriyet Başlangıcı Olanın Emeklilik Şartları Nasıl Olur?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.

Haber Giriş : 18 Ekim 2025 00:10
1998 Yılı İşçi, 2013 Yılı Memuriyet Başlangıcı Olanın Emeklilik Şartları Nasıl Olur?

Soru : Sayın memurlar.net editörleri öncelikle bizlere vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Eğer bir sakıncası yoksa benimde bir sorum olacak sizlere. 14.07.1980 doğumluyum. Sigorta girişim 01.07.1998 . Özel sektörde 2037 pirim günüm var. Memuriyete başlama tarihim ise 15.09.2013 memuriyette 4290 prim günüm var. Halen görevime devam ediyorum. Benim emeklilik şartlarım nelerdir acaba? Prim günüm ve beklemem gereken yaş kaç olmalı? Ayrıca 5434 e mi yoksa 5510 a mı tabi oluyorum? Çok teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurlar hakkında sosyal güvenlik uygulamalarında bugün için iki farklı sistem uygulanmaktadır. Birincisi 5434'e tabi olan memurlar, ikincisi de 5510'a tabi memurlardır.

Memurların 5434'e tabi olmasını sağlayan en önemli durum, kişilerin mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olmaları veya memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi çalışmalarının olmalarıdır. Bu şekilde çalışmaları olanlar hakkında hem emeklilik yaşı, hem aylık bağlama sisteminde tamamıyla 5434 hükümleri uygulanır.

Memurların 5510'a tabi olmasını sağlayan durum ise, kişilerin 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi bir hizmetlerinin bulunmamasıdır. Bu şekilde, yani ilk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış kişiler hem emeklilik yaşı, hem aylık bağlama sisteminde tamamıyla 5510'a tabi olur. Sadece 2008 yılı Ekim ayından öne işçi, esnaf gibi hizmetleri olanlar hakkında ise emeklilik yaş hesabında 5434, ancak aylık bağlama sisteminde 5510 uygulanır, bunda değişiklik olmaz.

Bugün için de, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memurluk gibi hizmetleri olanlar hakkında 7438 sayılı Kanun kapsamında yaş kaydı aranmaksızın sadece emeklilik hizmet sürelerini doldurmaları halinde emeklilik aylığı bağlanması imkanı verilmiştir.

8 Eylül 1999 öncesi veya sonrası çalışmaya başlamış olan erkek memurların emekli olabilmesi için aranılan hizmet toplamının mutlaka 25 tam yıl (9000 gün içinde işçi, esnaf, borçlanılan süreler, memurluk hizmeti dahil) olması gerekir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

Sigorta girişiniz, yani SGK primleri tam olarak ödenmiş hizmete başlangıcınız (staj başlangıcı hariç) 01/07/1998 tarihi ise EYT kapsamına, yani 7438 sayılı Kanun kapsamına girersiniz ve emeklilik yaş şartı aranmaksızın 25 tam hizmetinizi tamamladığınız tarihte emeklilik kazanımını sağlamış olursunuz.

Ancak, 1998 sigorta girişiniz şayet staj başlangıcı ise ve tüm sigorta kollarına tabi prim ödemek suretiyle çalışmalarınız da 8 Eylül 1999 tarihinden sonra başlamış ise bu defa 60 yaşınızı doldurmanız ve yine 25 tam hizmet yılınızın olması halinde emeklilik kazanımını sağlamış olursunuz. Bu durumunuzu Kurumunuzdan öğrenmenizi tavsiye edebiliriz.

Ayrıca, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetinizin olmadığını anladığımızdan, emekli aylığı bağlanması ve diğer uygulamalarda 5510 kapsamında memur olmaktasınız.

Emekli ikramiyesi konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için de, https://www.memurlar.net/haber/1092646/Adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

