Uyuşturucu testi 'temiz' çıkan İrem Derici'den ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, 8 Ekim'de Adli Tıp Kurumuna gönderilen 19 ünlünün kan ve saç numunelerine ait analizler tamamlandı.

Yapılan analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edildi.

Testlerde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlandı.

Analizlerde, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci Yamantürk'ün saç ve kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmedi.

Derici, test sonucuyla ilgili paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Beton Derici'ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de!" ifadelerini kullandı.