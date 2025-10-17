18 Ekim 2025 tarihli atama ve görevden alınma kararları yayımlandı
18 Ekim 2025 tarihli atama ve görevden alınma kararları yayımlandı
Göç İdaresi Müdürünün de gözaltına alındığı soruşturmada 1 tutuklama

Yalova'da aralarında gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç'nin de bulunduğu 8 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilirken, bir zanlı tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, İl Göç İdaresi'nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılardan para talep ettikleri" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K, Mesut A ve Gökhan D, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün de titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Yalova Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K, Mesut A, tercüman Ahmed N, iş takipçisi Qahtan G. ve emlakçı Süleyman Sezer Y. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları, müdürlük çalışanı Gökhan D, tercüman Yahya G. ve esnaf Ali Basim Jawad B. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlikte yeniden ifadesi alınan şüphelilerden Emre K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ayrıca kısa süre önce Diyarbakır'a tayini çıkan memur Mehmet B'nin de şüpheli sıfatıyla Diyarbakır'da talimatla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. polis tarafından yakalanmış, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürülmüştü. Adresinde bulunmayan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D'nin de yakalanmasıyla dosyadaki gözaltı sayısı 9'a yükselmişti.

